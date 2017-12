Sport

Hosszú Katinkát három év után letaszították az úszás trónjáról

A Nemzetközi Úszó Szövetség a kínai Sanyában megválasztotta az év legjobb vizes sportolóit. Sok meglepetést nem tartogat a névsor. 2017.12.03 01:20 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ezek szerint az év legjobb férfi úszója az amerikai Caleb Dressel lett, aki a budapesti vizes világbajnokságon megnyerte az 50 és a 100 méteres gyorsúszást, valamint Milák Kristóf előtt a 100 pillangót is, és még két váltó aranyat is zsebre tehetett.



A nőknél három év után először nem Hosszú Katinkát látták legjobbnak a szavazók, hanem a budapesten és a rövidpályás Világkupa-sorozatban remeklő svéd Sarah Sjöströmöt. A magyar fővárosban három aranyérmet (50 gyors, illetve 50 és 100 méter pillangó), valamint és 100 és 200 méter gyorson egy-egy világcsúcsot is úszott. A rövidpályás Vk-sorozatban is remekelt a svéd, megnyerte a pontversenyt - éppen Hosszú Katinka előtt -, valamint úszott négy világcsúcsot.

A férfi vízilabdacsapatok közül egyértelmű volt, hogy a budapesti vb-n győztes két csapatot fogják díjazni. A férfiaknál így valóban Horvátország, míg a nőknél a címét megvédő Egyesült Államok kapta a legjobbnak járó elismerést.



A műugrók közül is két friss világbajnok kapta a FINA díját: a férfiaknál a 10 méteren hatalmas versenyben diadalmaskodó brit Tom Daley, míg a nőknél a 3 méteren egyéniben és párosban is győztes kínai Si Tingmao.



A szinkronúszók között egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy a nőknél a Budapesten négy aranyat begyűjtő orosz klasszis, Szvetlana Kolesznicsenko lesz év legjobbja. A férfiaknál megosztották a díjat a vegyes párosok között egy-egy aranyat nyerő orosz Alekszandr Malcev és az olasz Giorgio Minisini között.



A nyíltvízi úszóknál a francia Marc-Antoine Olivier és a brazil Ana Marcela Cunha érdemelte ki az elismerést, míg az óriás-toronyugróknál az amerikai Steven LoBue és az ausztrál Rhiannan Iffland zárt az élen.



A díjkiosztón a 97 éves úszó, Bánki Béla - a nyári, magyarországi masters vb legidősebb versenyzője - is elismerést kapott.