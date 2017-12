Könyvajánló

Megjelent a Sport 2017 évkönyv

"Soha nem gyűjtöttem, mégis néhány példánytól eltekintve az összes megvan. Az első még a Los Angeles-i olimpia után készült el, de azt bezúzták, így a szöuli játékokat követően jelent meg az első" - mondta a sajtótájékoztatón Kulcsár Krisztián MOB-elnök, aki a sport szempontjából jónak minősítette a 2017-es esztendőt, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a 2018-as még jobb lesz.



A sportvezető szerint az első köszönet azoknak jár, akikről írtak, s azt kívánta a sportújságíróknak, hogy legyen muníció jövőre is a kötet megalkotásához, amelyben remélhetőleg akár olimpiai érmek is szerepelnek majd.



"Nagyon szeretek MOB-elnök lenni, az egyik legvonzóbb része sporteseményekre járni, de nem az utazás, hanem a sikerek miatt. Sokkal jobb az egyetemes sportért, a magyar sportért dolgozni, mint kizárólag egy sportágért" - jelentette ki a korábbi vívó.



Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke azt emelte ki, hogy a sportújságíró feladata méltóképpen közvetíteni az emberek felé azt a katartikus élményt, amit a sport jelent.



"Az évkönyv időtálló és van létjogosultsága. A MOB prioritásként kezeli a kötetet" - mondta Szöllősi.



A sportolók részéről Baji Balázs világbajnoki bronzérmes gátfutó arról számolt be, hogy azt hitte, a nagy figyelem pár hét után lecseng az augusztusi sporttörténelmi sikere után, de az még most is tart. Hozzátette, jó élmény volt átélni.



"A sikert nem kívánni kell, hanem dolgozni érte" - zárta szavait az Universiade-győztes sportoló, aki távlati céljaként a 2020-as, tokiói olimpiát jelölte meg.



A sajtótájékoztatón kiderült, 71 szerző írta az 512 oldalas könyvet, amelyben 600 fotó és 18 interjú szerepel. A kötet ára 7940 forint.