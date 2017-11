62 éves volt

Elhunyt Szabó László világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó

Hatvankét éves korában szerdán elhunyt Szabó László világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó - jelentették be a magyar szövetség sajtótájékoztatóján.



Szabó László kilenc világversenyen szerepelt, tagja volt az 1986-ban világbajnoki ezüstérmet szerzett válogatottnak, részt vett az 1980-as moszkvai és az 1988-as szöuli olimpián is, ezeken a magyar csapat egyaránt a negyedik helyen végzett.



A legendás beállós 209 mérkőzésen lépett pályára a válogatottban.



Klubjával, a szegedi Tisza Volánnal háromszor nyerte meg a Magyar Népköztársasági Kupát (1977, 1980, 1982), később játszott Ausztriában és Németországban is.



Néhány éve súlyos kerékpárbalesetet szenvedett, amelynek következtében kerekesszékbe került. Szerda reggel a makói szociális otthonban hunyt el.