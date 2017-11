Úszás

Shane Tusup: talán nem a legmegfelelőbben reagáltam, de ismertek

Mint arról a ma.hu is beszámolt, most hétvégén került megrendezésre Baján, Hosszú Katinka szülővárosában a 15. Halászlé Kupa. Váratlan incidens tett be az úszóverseny jó hangulatának. Hosszú férje/edzője, Shane Tusup belekötött Pass Ferencbe, aki felesége nevelőedzője volt.



Tusup most Instagram-oldalán kommentálta a balhét, ám bocsánatot nem kért.



"Kedves lányok, Rebeka, Szandra, Liza, Réka! Milyen fantasztikus verseny volt a tegnapi! Az utolsó számhoz érkeztünk, és Ti mindent be akartatok adni, még egyszer utoljára megmutatni, mit tudtok, hogy győzelemmel zárjátok az eseményt. Aztán ahogy én és a helyszínen szurkoló szülők legnagyobb része is látta, rosszul rajtoltatták el a versenyt. Van egy íratlan szabály az úszásban: miután minden úszó mozdulatlanul áll a rajtkövön, és elhangzik a “Felkészülni!” vezényszó, a startbíró az emberi szervezet számára legideálisabb 2-5 másodperces időszak között indítja el a futamot. Ezúttal viszont pillanatokkal a felhívás után elrajtoltatták az úszókat, ami egyáltalán nem fair, pláne, ha fiatalok úsznak egy versenyen. Láttam, hogy lemaradtunk az indításról, de biztos voltam benne, hogy a hibás rajt okán, és a fair verseny biztosítása érdekében vissza fogják lőni a futamot. Amikor rájöttem, hogy a szervezőknek nem áll szándékukban ezt tenni, rátok kiabáltam, hogy induljatok el. Tudjátok, hogy maximalista vagyok, az Iron Team mindig a lehető legjobbra törekszik. Amikor úgy éreztem, hogy a versenyzőimmel sportszerűtlen módon jártak el, reagáltam. Megtettem, és meg fogom tenni bármikor, amikor így érzem. Talán a pillanat hevében nem a legmegfelelőbben reagáltam, de ismertek. Más profi sportágak vezetőedzőitől tanultam a szakmát, akik sohasem hátrálnak meg, és bárkivel szembeszállnak, ha megsértik a csapatukat. Igen, kiálltam és megpróbáltam megvédeni a sportolóimat, amikor úgy éreztem, hogy egy rossz döntés miatt kárba veszhet a felkészülésük, mert egy igazi edzőnek ezt kell tennie. Négy méter hátrányban voltunk a rajtnál. És amit Ti, lányok tettetek azután a néhány másodperc után, a világot jelenti számomra, mert tegnap mindnyájan megtanultátok, hogy sohase adjátok fel, ne foglalkozzatok semmilyen külső körülménnyel, csak harcoljatok, történjék bármi. Megtanulhattátok volna mindezt úgy is, hogy a negyedik, harmadik vagy második helyen végeztek, de a küzdeniakarásotokkal és az egész Aquatics-csapat buzdításával mindenkit megelőztetek, és megnyertétek a futamot. Büszke vagyok, hogy az edzőtök lehetek, és ígérem, megvédelek benneteket, akárhogy is lesz. Shane" - írta.

