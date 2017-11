Isten éltesse!

Születésnapján köszöntötték a 85 éves Juhász Katalint

A Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja szervezésében egykori vívótársak és más sportágak képviselői köszöntötték hétfőn este 85. születésnapja alkalmából Juhász Katalin olimpiai bajnok tőrvívót.

"Tíz éven át ragyogott Juhász Katalin csillaga. A pályafutása 1957-ben magyar bajnoki címmel indult, majd volt benne olimpiai aranyérem és három csapat-világbajnoki cím is" - összegzett Nébald György, a klub elnöke. Kiemelte: az ünnepelt az olimpiai bajnokok klubjának egyik alapító tagja.



"Juhász Katalin karrierje a magyar női tőrvívás kiemelkedő korszakára esett" - kezdte beszédét Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke. Emlékeztetett, hogy az ünnepelt a sport mellett - példamutató módon - dolgozott is, ezzel bizonyítva, hogy lehet "kettős életet élni".



A csapattársak nevében Sákovicsné Dömölky Lídia köszöntötte Juhász Katalint. Úgy fogalmazott, "valaha a vívás nagy család volt, s mi akkor kerültünk bele, amikor Elek Ilona-szintű nagyságok mellett csiszolódhattunk". Hangsúlyozta, az 1964-es tokiói olimpián azért tudtak győzni, mert hittek egymásban, tisztelték a mestereiket, és imádták a vívást. Hozzátette, az egykori csapattagok ma is barátok, és összejárnak egymással.



"Kati miatt bárhonnan eljöttem volna, most éppen Dubajból, a Nemzetközi Vívó Szövetség kongresszusáról siettem ide" - mondta a Magyar Vívó Szövetség nevében Kamuti Jenő olimpiai ezüstérmes tőrvívó, aki stílusosan egy japán népzenei lemezzel ajándékozta meg az ünnepeltet.



Egykori klubja, az OSC nevében Tóth Csaba elnök kiemelte, hogy Juhász Katalin a klub alapításában is részt vett, sőt ezt az eseményt bajnoki címmel köszöntötte.



"Hódmezővásárhelyről indultam, ahol ma is komoly vívóélet zajlik. Bízom benne, hogy a város még sokáig biztosítja szeretett sportágam utánpótlását. A csapattársaimmal ma is szoros a kapcsolatunk, de sajnos Ágoston Jutka már nincs közöttünk" - mondta a 85 éves Juhász Katalin.