Betelt a pohár Csíkszeredában

Felhívást intézett az FK Csíkszereda elnöke a Román Labdarúgó Szövetség versenyigazgatójához és a Román Játékvezetői Testülethez a Botoșani-ban tapasztalt magyarellenes megnyilvánulások miatt.

Az FK Csíkszereda U19-es együttese a szerdai Románia Kupa-mérkőzésen Botoșani-ban lépett pályára, ahol a helyi szurkolótábor szidalmazta a székelyföldi játékosokat és rasszista, idegengyűlölő megnyilvánulást tanúsított a csapattal szemben. Szondy Zoltán emlékeztette a Román Labdarúgó Szövetség versenyigazgatóját, hogy nem ez volt az első eset, amikor magyarellenességgel szembesültek játékosaink, „de most már betelt a pohár”.



A klub közölte: az FK Csíkszereda elnöke mostanáig a romániai kluboknál tapasztalható rossz anyagi helyzet miatt és ismerve a büntetések nagyságát nem tett panaszt, most viszont azt kéri a Román Játékvezetői Testülettől, hogy hozza meg a megfelelő intézkedéseket, ellenkező esetben panaszt nyújt be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz.



Szondy Zoltán hozzátette, az FK Csíkszereda büszke arra, hogy játékosainak nagy része magyar nemzetiségű, ráadásul a szidalmazott focisták között éppenséggel három U18-as román válogatott játékos is volt. Eddig is és ezután is befogják tartani a Román Labdarúgó Szövetség versenyszabályzatát, de kérik, hogy vizsgálják ki az esetet és hozzák meg a megfelelő büntető intézkedéseket – olvasható a klub honlapján.