Hosszú 400 m vegyesen, Gyurta Gergely 1500 m gyorson nyert

Hosszú Katinka 400 méter vegyesen, Gyurta Gergely pedig 1500 méter gyorson győzött a rövidpályás úszó világkupa-sorozat utolsó állomásának vasárnapi zárónapján, Szingapúrban. 2017.11.19 13:40 MTI

Hosszú 4:25.88 perces idővel nyert, s az arany mellé - a viadal honlapjának beszámolója szerint - egy bronzot is szerzett 200 méter gyorson (1:53.74 p). Utóbbiban az első hely a világcsúcstartó svéd Sarah Sjöströmé lett, aki az idei vk-sorozat legjobbjának is bizonyult az összetett pontversenyben, maga mögé utasítva az előző öt esztendőben kivétel nélkül első Hosszú Katinkát is. Vasárnapi vegyessikerével a magyar úszó pályafutásának 253. világkupa-győzelmét aratta 25 méteres medencében. Ugyanebben a számban egyéni csúccsal Kapás Boglárka harmadik lett (4:33.69).



A férfiaknál Gyurta Gergely nagy fölénnyel, 14:33.89 perces idővel végzett az élen az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében, ahol Bernek Péter ötödik lett (15:07.75). Három magyar is szerepelt a 200 méter vegyes fináléjában, itt Verrasztó Dávid ötödik (1:55.29), Bernek Péter hatodik (1:55.66), Földházi Dávid pedig hetedik (1:55.87) lett.