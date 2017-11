Jól megfiatalodott a keret

Női vízilabda világliga - 21 éves átlagéletkorú keret készül a rajtra

Alaposan megfiatalított kerettel kezdi meg világliga-szereplését a magyar női vízilabda-válogatott, Bíró Attila szövetségi kapitány szerint a jövő keddi, hollandiai találkozó kiváló lehetőség a kísérletezésre. 2017.11.17 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Szeretném tesztelni a fiatalokat, még ha ilyen komoly ellenfelek is vannak. Derüljön ki, ki az, aki alkalmas az ilyen feladatokra, ki az, aki meg tudja ugorni ezt a szintet, s ki az aki nem" - nyilatkozta az MTI-nek a szakember pénteken a keret sajtónyilvános edzésén. Hozzátette, talán ez minden idők legfiatalabb átlagéletkorú magyar válogatottja a maga 21 évével, azonban most van itt az idő arra, hogy ezek a játékosok is lehetőséget kapjanak, s három év múlva az olimpiára egy ütőképes együttes állhasson majd össze.



"Vannak olyan játékosok akikről azt gondolom, jó esélyük lesz rövid vagy hosszabb távon bekerülni a csapatba. Persze a magyar bajnoki meccsek nem tévesztenek meg, még akkor sem, ha a világ legerősebb bajnokságáról beszélünk. Egy oroszok vagy egy hollandok elleni válogatott mérkőzés teljesen más szint" - fűzte hozzá a tréner, aki a júliusi, barcelonai Európa-bajnokságra címvédőként utazik majd együttesével.



"Folyamatosan lesz változás a keretben, akár már a decemberi, spanyolok elleni összecsapásra" - jegyezte meg Bíró Attila arra a kérdésre, hogy mikor térhetnek vissza alapcsapata játékosai, akik közül a jelenlegi keretben mindössze három Európa-bajnok, Kasó Orsolya, Garda Krisztina és Szűcs Gabriella szerepel. - "Mindig lesznek fiatalok és tapasztalt játékosok is a névsorban, folyamatosan cserélődnek majd, ez függ a bajnoki és a nemzetközi kupa programjától is."



Bíró Attila kiemelte, bízik benne, hogy a világligában a nyolcas szuperdöntőbe jut a gárda - ehhez egy ellenfelet kell a csoportban megelőzni -, az ugyanis egy hét alatt hat újabb mérkőzést, vagyis rendkívül értékes tapasztalatszerzést jelentene a csapatnak.



A magyar válogatott kerete:

kapusok: Kasó Orsolya (FTC), Lekrinszki Gina (Szentes), Magyari Alda (Póló SC)

mezőnyjátékosok: Farkas Tamara (BVSC), Garda Krisztina (Dunaújváros), Gurisatti Gréta (Dunaújváros), Gyöngyössy Anikó (BVSC), Horváth Brigitta (Dunaújváros), Kuna Szonja (BVSC), Leimeter Dóra (BVSC), Máté Zsuzsanna (BVSC), Mchunu Hlengiwe (Dunaújváros), Parkes Rebecca (UVSE), Rybanska Natasa (Szentes), Szűcs Gabriella (UVSE), Szilágyi Dorottya (Dunaújváros), Vályi Vanda (Dunaújváros)



A magyarok programja:

1. forduló: 2017. november 21., Hollandia-Magyarország

2. forduló: 2017. december 19., Magyarország-Spanyolország

3. forduló: 2018. január 30., Magyarország-Oroszország

4. forduló: 2018. február 27., Magyarország-Hollandia

5. forduló: 2018. március 27., Spanyolország-Magyarország

6. forduló: 2018. május 1., Oroszország-Magyarország