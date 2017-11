Siker!!!

Legyőzte Costa Ricát a magyar válogatott

hirdetés

A magyar labdarúgó-válogatott 1-0-ra legyőzte a világbajnoki résztvevő Costa Rica csapatát idei utolsó mérkőzésén a Groupama Arénában.



Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány együttese a 36. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját Nikolics Nemanja, az MLS gólkirálya révén. A szakvezető egy-egy győzelemmel és vereséggel zárta a kapitányi időszakát.



A magyarok három mérkőzést nyertek meg és hatot vesztettek el a 2017-es évben, és nem jutottak ki a jövő nyári, oroszországi világbajnokságra.



A következő találkozón már a belga Georges Leekens irányítja majd a nemzeti együttest.



Barátságos mérkőzés:

Magyarország-Costa Rica 1-0 (1-0)

Groupama Aréna, 9860 néző, v.: Alexander Harkam (osztrák)



gólszerző: Nikolics (36.)



sárga lap: Priskin (47.), illetve Borges (36.)

Dibusz Dénes magyar kapus - MTI Fotó: Czagány Balázs

Magyarország:

Dibusz Dénes - Bese Barnabás, Vinícius Paulo (Korcsmár Zsolt, 10.), Kádár Tamás, Szabó János - Varga József, Nagy Dániel (Németh Krisztián, 76.), Pátkai Máté (Nagy Ádám, 11.) - Priskin Tamás (Böde Dániel, 59.), Nikolics Nemanja (Márkvárt Dávid, 80.), Ugrai Roland (Stieber Zoltán, 90.)



Costa Rica:

Leonel Moreira - Óscar Duarte (Francisco Calvo, 51.), Giancarlo González, Kenner Gutiérrez - Cristian Gamboa (Bryan Oviedo, 60.), Celso Borges, Osvaldo Rodríguez (Marco Urena, 87.), Rónald Matarrita - Daniel Colindres (Christian Bolanos, 76.), Johan Venegas (Ulises Segura, 67.), Rodney Wallace (José Ortiz, 61.)



I. félidő:

36. perc: Ugrai szabadrúgásába Nikolics lépett bele jó ütemben, így a labda a kapu bal oldalába vágódott (1-0).



A magyar válogatott története egyik leggyengébb évének zárómérkőzésén igencsak foghíjas lelátók várták a csapatokat. A találkozó első részében az okozta a legnagyobb izgalmat, hogy két videotonos játékos, Varga és Vinícius összerúgott, emiatt pár perccel később utóbbit le kellett cserélni, ráadásul másik klubtársa, Pátkai helyett is a kispadról érkezett új ember sérülés miatt.



A huszadik perctől kissé élénkebb lett a tempó, mindkét csapatnak voltak ígéretes akciói, előbb inkább a vendégek veszélyeztettek, aztán a magyarok, majd a 36. percben Nikolics szemfüles góllal vezetéshez jutatta a hazai csapatot. Ez érezhetően feloldotta a görcsösséget a játékosokban, mert onnantól felszabadultabban, bátrabban és nagyobb elánnal futballoztak a szünetig. Különösen Ugrai volt elemében, aki a jobb oldalon többször látványos cselekkel verte át a védőket.



A folytatásban is inkább a magyarok kezdeményeztek, teljesen más mentalitással játszottak, mint a luxemburgi fiaskó alkalmával. A magyar csapatnak voltak szép támadásai, nagy helyzetei, Ugrai ziccert is rontott, igaz, úgy tűnt, a vendég védő a lövés pillanatában kicsit megtaszította őt.



Az utolsó húsz percben Szélesi Zoltán együttese egyértelműen a vezetés megőrzését tartotta szem előtt, s bár Dibusznak kétszer nagyot kellett védenie, a magyar válogatott megérdemelten nyert, és zárta győzelemmel az évet.

Nagy Ádám, Németh Krisztián, Stieber Zoltán, Kádár Tamás, Szabó János, Dibusz Dénes, Böde Dániel és Márkvárt Dávid (b-j), a magyar labdarúgó-válogatott tagjai a Himnuszt éneklik

"Pozitív mérkőzést láthattak a nézők. Ennek a hozzáállásnak kell az alapnak lennie" - jelentette ki Szélesi Zoltán, aki az MTI kérdésére úgy válaszolt, nagyon örül, hogy győzelmet aratott a válogatott élén, mert szerinte ennél nagyobb szakmai elismerés nincs magyar szakembernek. Hozzátette, ha újra felkérnék, ismét elvállalná és hálás a lehetőségért.



Szélesi elárulta, komolynak tűnik Pátkai és Vinícius sérülése is, előbbinek a hajlítóizmával van gondja, utóbbinak pedig saját bevallása szerint nem stabil a térde.



"Dinamikus mérkőzés volt, amelyen kombinatív játékot próbáltunk játszani, néhányszor közel kerültünk a gólszerzéshez is, de nem sikerült egyenlítenünk. Van még javulnivalónk, de időnk is a világbajnokságig" - értékelt Óscar Ramírez, Costa Rica szövetségi kapitánya, akire ezt követően össztűz zúdult a közép-amerikai újságírók részéről, amire ő elismerte a válságot, de kezelhetőnek nevezte.