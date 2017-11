Labdarúgó NB I

A szlovák Michal Hipp a Haladás új vezetőedzője

hirdetés

"Nagyon sok edzőt ajánlottak figyelmükbe, néhányukkal tárgyaltunk is, referenciákat kértünk tóluk, végül Michal Hipp volt az, akivel megállapodtunk" - idézte Tóth Miklóst, a Haladás ügyvezető igazgatóját a klub honlapja hétfőn.



Az 54 éves szlovák tréner a bajnokság végéig, 2018. június 30-ig írt alá szerződést. A klub egyetlen elvárást fogalmazott meg vele szemben: bent kell tartania a csapatot az első osztályban.



A beszámoló arra is kitér, hogy a téli szünetben lesznek változások a játékoskeretben, több futballistától elköszönnek és lesznek érkezők is.



A játékospályafutása során középpályásként, illetve védőként számításba vett Hipp ötször szerepelt a csehszlovák, majd ötször a szlovák nemzeti csapatban, utóbbit társ szövetségi kapitányként irányította a 2012-2013-as időszakban bő egy évig. Emellett szlovák, cseh és orosz kluboknál állt alkalmazásban.



A Haladásnál Pinte Attila és Desits Szilárd lesz a segítője. Elődjét, az augusztusban távozott Mészöly Géza helyett ideiglenesen kinevezett Pacsi Bálintot múlt szerdán menesztették. Helyét a stadionavatóra szervezett, NK Osijek elleni gálamérkőzésen Vörös Csaba technikai vezető vette át.



A Haladás 15 forduló után 11 ponttal a 11., kieső helyen áll az NB I-ben.



A mostani a szombathelyi második, összességében pedig a harmadik edzőváltás az NB I-ben. A Haladásnál történt váltások között, októberben a Mezőkövesd irányítását Radványi Miklós helyett Kuttor Attila vette át.