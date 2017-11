Siker

A magyar kick-boxosok elverték a világot

hirdetés

"Kick-boxban nagyhatalom vagyunk" - jelentette ki a vb-t záró szombat esti gála kezdetén Sárfalvi Péter. A sportért felelős helyettes államtitkár szavait igazolták a kiemelt döntőkön szereplő magyarok, összességében pedig a felnőtt válogatott 15 arany-, 7 ezüst- és 7 bronzéremmel zárt a BOK Sportcsarnokban.



A kick-box történetének legeredményesebb sportolója, Mórádi Zsolt - a gálára kilátogatott nézők hatalmas ünneplése közepette - egyéniben és csapatban is diadalmaskodott, ezzel összesen már tíz világbajnoki aranynál jár.



Volt ijedtség a döntők előtt, mert a délelőtti csapatselejtezők során kaptam egy rúgást a bordámra, úgyhogy injekciózni kellett. Szerencsére sikerült ezt kizárnom, és a közönség is belevitt az újabb címek megszerzésébe" - árulta el Mórádi Zsolt.

Tizennyolc éves létére a világbajnokság legeredményesebb indulója lett Veres Roland. Az 57 kg-os versenyző a light-contact és a kick-light után a pointfightingban is első lett, majd a csapattal is nyert, így hirtelen négy világbajnoki trófeának lett a gazdája.



"Ez volt az álmom. Bár a kick-box nem olimpiai sport, de négy felnőtt világbajnoki címet szerintem nemcsak Magyarországon, hanem a világon máshol sem nagyon értek el. Úgyhogy nem tagadom, szeretnék az év legeredményesebb férfi sportolója lenni, és ezzel a sportágamat is népszerűsíteni" - mondta Veres Roland.



A csapatversenyben a Veres Roland, Veres Richárd, Mórádi Zsolt, Jároszkievicz Krisztián, Nagy Henrietta és Kondár Anna összetételű együttes a fináléban 14-8-ra verte Ausztriát.

Miskolczi Anett a kick-lightban sikerrel megvívott döntője után második aranyát mérkőzés nélkül gyűjtötte be, miután a német Korkmaz betegség miatt nem tudott kiállni a light-contact 65 kg-os döntőjére.



A ringesek között is lett magyar aranyérmes: Habash Antoine a K1 szakágban a 63.5 kg-osok mezőnyében látványos produkcióval, magabiztosan diadalmaskodott.



"Úgy érzem, nem véletlenül lettem világbajnok, hiszen két évvel ezelőtti címemet védtem meg. A különlegesség, hogy most itthon bunyóztam, és nagyon sokat segített, hogy ennyi ember eljött a csarnokba - nyilatkozta Habash Antoine.

"Nem számoltam ilyen csodálatos eredménnyel, csak hüledezem, és azt gondolom, hogy itthon kell versenyezni, mert amilyen hangulatot itt teremtettek a magyarok, nem csoda ez a rengeteg győzelem - értékelt Király István, a Magyar Kick-box Szakszövetség alelnöke. - Hozzáteszem, itt sem szórják az érmeket. Két-három aranyérmet nyerni bármilyen sportág világversenyén egy generációból csak néhányan képesek, de szerencsére nekünk vannak ilyen klasszisaink.

Magyar aranyérmesek

Veres Roland (pointfighting, 57 kg)

Veres Richárd (pointfighting, 63 kg)

Mórádi Zsolt (pointfighting, 84 kg)

Jároszkievicz Krisztián (pointfighting, +94 kg)

Murvai Lívia (pointfighting, 50 kg)

Kondár Anna (pointfighting, +70 kg)

Veres Roland (light-contact, 57 kg)

Busa Gabriella (light-contact, 50 kg)

Miskolczi Anett (light-contact, 65 kg)

Veres Roland (kick-light, 57 kg)

Busa Gabriella (kick-light, 50 kg)

Hanicz Nelly (kick-light, 55 kg)

Miskolczi Anett (kick-light, 65 kg)

Habash Antoine (K1, 63.5 kg)

Pointfighting csapat (Veres Roland, Veres Richárd, Mórádi Zsolt, Jároszkievicz Krisztián, Nagy Henrietta, Kondár Anna)