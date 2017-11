Foci

Újabb történelmi vereség öt hónapra pontosan

A magyar labdarúgó-válogatott fennállása óta először kikapott Luxemburgtól barátságos meccsen 2-1-re. Mindezt napra pontosan öt hónappal azután, hogy szintén vereséget szenvedett Andorrától. Mindkét csapat a magyarnál sokkal hátrébb áll a világranglistán.

A magyar csapat története során először nem tudta legyőzni mostani riválisát, a korábbi tíz találkozót egyaránt megnyerte. Júniusban Andorrában ugyanígy járt a nemzeti együttes.



A hazaiak szereztek vezetést a 15. percben, de nem sokkal később a válogatottba több mint egy év után visszatért Nikolics Nemanja egyenlített. A második játékrészben a több mint félórát emberelőnyben futballozó Luxemburg Marvin Martins révén a 85. percben szerezte meg a győztes gólt, így Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány, aki a kapus Kovácsik Ádám személyében újoncot is avatott, vereséggel mutatkozott be a kispadon.



A magyarok idei utolsó mérkőzésükön jövő hét kedden 20.15-től a világbajnoki résztvevő Costa Ricát fogadják a Groupama Arénában.



Eredmény:

Luxemburg-Magyarország 2-1 (1-1)

Luxembourg, Josy Barthel Stadion, 1873 néző, v.: Sébastien Delfériere (belga)

gólszerzők: Joachim (15.), M. Martins (85.), illetve Nikolics (18.)

piros lap: Lovrencsics (53.)

sárga lap: Turpel (40.), Da Mota (69.), Malget (75.), M. Martins (86.), illetve Lovrencsics (20., 53.), Sallai (76.)



Luxemburg:

Anthony Moris - Christopher Martins (Dwayn Holter, 92.), Kevin Malget, Marvin Martins, Mathias Janisch (Dirk Carlson, 62.) - Mario Mutsch (Danel Sinani, 63.), Chris Philipps, Olivier Thill (Vincent Thill, a szünetben), Gerson Rodrigues (Daniel Da Mota, a szünetben) - Aurelien Joachim (Aldin Skenderovic, 88.), David Turpel



Magyarország:

Kovácsik Ádám - Lovrencsics Gergő (Bese Barnabás, 56.), Korcsmár Zsolt, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Nagy Ádám (Balogh Balázs, 83.), Pátkai Máté, Dzsudzsák Balázs (Stiber Zoltán, 84.) - Ugrai Roland, Nikolics Nemanja (Priskin Tamás, 74.), Németh Krisztián (Sallai Roland, 63.)



I. félidő:

15. perc: Rodrigues adott középre Joachimnak, aki egy gyönyörű csellel átverte Korhutot, majd hat méterről a bal sarokba lőtt (1-0).



18. perc: Dzsudzsák jobb oldali szögletét követően Kádár csúsztatta meg a labdát, amelyet végül Nikolics bólintott közelről a kapuba (1-1).



II. félidő:

53. perc: Lovrencsics teljesen feleslegesen lerántotta ellenfelét a félpályán, amiért megkapta második sárga és az ezzel járó piros lapját.



85. perc: A hazaiak jobb oldali szöglete után Marvin Martins előrevetődve négy méterről fejelte a labdát a magyar kapu közepébe (2-1).

A magyarok kezdtek jobban és kezdeményezőbben, de a beadások rendre pontatlanok voltak, vagy a kulcspasszokat lefülelték a hazai védők. Néhány perc múlva viszont alábbhagyott a lendület és a közönség mezőnyjátékot láthatott, amelyet váratlan, de annál szebb luxemburgi gólt zárt le, így az újonc Kovácsikot hamar felavatta a rivális. Hátrányban rögtön nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a magyar csapat, amely három perccel később a válogatottba több mint egy év után visszatért Nikolics fejesével egyenlített. Ezt követően már egyértelműen Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány együttese uralta a játékot, több lehetősége is volt, Németh Krisztián például kétszer is ziccert rontott, de a szünetig nem sikerült ismét betalálni.



A folytatás nem a magyarok elképzelései szerint alakult, ugyanis Lovrencsics teljesen felesleges fegyelmezetlensége miatt megkapta második sárga lapját, azaz kiállította a bíró. Ezt követően emberelőnyben a hazai csapat fölényben futballozott, többször is megszerezhette volna a vezetést, de játékosai háromszor is célt tévesztettek nagy helyzetben. A játékrész derekától meddővé vált a luxemburgiak fölénye, de az álmosító meccs hajrájában nem maradt el a csattanó, ugyanis egy szöglet után a hazaiak csukafejesből megszerezték a győztes találatot.



"Sajnos a kiállítás befolyásolta a mérkőzést, a mai futballban meghatározó, ha egy játékossal kevesebben játsszuk végig majdnem a teljes második félidőt. Ez nem tette könnyebbé a dolgunkat. Voltak hibák, amiket elkövettünk, ezeket elemeznünk kell, és a következő meccsünk előtt kijavítanunk, hogy ne kövessük el újra" - nyilatkozta az M4 Sportnak a lefújás után Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány.



A szakember szerint a párharcokat nagyobb százalékban kell megnyerni, pontosabb játékra van szükség, a labdavesztések és a kiállítások számát redukálni kell. Hozzátette, a 4-4-3-as formációt ő gondolta ki, még Georges Leekens kinevezése előtt megfogalmazódott benne. Úgy vélte Nikolics gólszerzése, a válogatottnak és a játékosnak egyaránt nagyon fontos volt.