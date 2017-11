Labdarúgás

Tömegverekedés a Fradi-meccsen: itt egy felkavaró videó

Három és fél év után visszatérhettek a Groupama Arénába a Ferencváros kitiltott szurkolói. A zöld-fehérek ugyan 2-1-re legyőzték a Debrecent, a mérkőzés mégsem ettől volt hangos.



A labdarúgó OTP Bank Liga szombati 15. fordulójának rangadóját közel húszezer néző előtt rendezték meg, miután három és fél év elteltével megállapodtak egymással a Ferencváros vezetői, illetve a vénaszkenneres regisztráció miatt sztrájkoló keménymag tagjai, akik most először léptek be a 2014 nyarán átadott létesítménybe. Egyes hírek szerint a Fradi-tábor görögtűzzel és füstbombákkal fogadta a csapatokat, a parázs hangulat pedig végig kísérte a meccset.



Az Index számolt be arról helyszíni beszámolókra hivatkozva, hogy a stadionban összetűzésbe kerültek a Ferencváros "kitiltott" és "kubatovista" szurkolói: Azaz a Kubatov Gábor klubelnök által bevezetett rendszabályok ellen távolmaradásukkal tüntető régi ultrák, és a helyüket átvevő újak. A nézőktől kapott információk szerint a B-lelátónál lévő büfénél történt az összetűzés, egy informátor azt is tudni vélte, hogy az egyik "kubatovista" csoport vezetője késsel támadt az egyik visszatérő csoport két tagjára, akiket meg is sebesített. Ezt követően viszont a támadót nagyon megverték a megtámadott szurkolók társai. Mindhárom sérültet a mentők látták el, volt, akit kórházba szállítottak.



A történtekkel kapcsolatban a portál megkereste a rendőrséget is, ahol az alábbi tájékoztatást adták:



"Megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2017. november 4-én 16 óra 20 perc körül Budapesten a IX., Üllői úton található stadionban, egy labdarúgó mérkőzés szünetében a szurkolók között eddig tisztázatlan okból verekedés tört ki. A verekedés során az elsődleges információk szerint egy ember könnyebben, kettő pedig súlyosan megsérült. Az eset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja."