Fejvesztés

Storck: A magyarok elvárásai köszönő viszonyban sincsenek a valósággal

Bernd Storck a távozása óta nem nagyon nyilatkozott, most viszont megjelent vele egy interjú egy német lap online kiadásán, amiben távozásának körülményeiről és okairól is beszélt. 2017.11.02 19:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar futballválogatott volt szövetségi kapitánya szerint a magyarok máris elfelejtették az Európa-bajnokságot, az elvárásaik pedig köszönő viszonyban sincsenek a valósággal - idézte az interjút az Index. Arra a kérdésre, hogy miként gondol így két hét távolságból a szövetségi kapitányi és a szakmai igazgatói poszt elvesztésére, így válaszolt: "Sajnos a várakozások nem egyeztek a valósággal. Harmadikok lettünk a világbajnoki selejtezőcsoportunkban, az Európa-bajnok Portugália és Svájc mögött. Ezzel teljesítettük a célkitűzést. Ennek ellenére azzal vádoltak minket, hogy egy helyben állunk. Végül már mindenkin túl nagy volt a nyomás, ezért a váltás mellett döntöttünk."



A német riporterben felmerült a kérdés, hogy lehet épp a 2016-os sikerek okozták a túlzott elvárásokat. Storck pedig egyetértett vele. "Pontosan így van. Az emberek elfelejtik, hogy 44 év után először sikerült kijutnunk az Európa-bajnokságra. A magyaroknak nagy nevük van a futballban, de a jelen máshogy néz ki. A csapatomban az utóbbi időben öt olyan játékos volt, aki a nemzetközi kupákban is játszott a klubcsapatával, egyetlen magyar csapat sem jutott be sem a Bajnokok Ligájába, sem az Európa Ligába. Így nem lehet többet elérni."



Storck azért még örül az elért eredményeknek, és nagyon fontosnak tartja őket. "Senki nem veheti el tőlünk az Eb élményét. Az Európa-bajnokság hatalmas élmény volt nekem, az edzői csapatnak és az egész országnak is. (...) Ez az emlék, ami megmarad."