Babosék legyőzték a világelsőt

2017.10.28 10:16 MTI

A harmadik helyen kiemelt magyar, cseh kettős szombaton a világelső Martina Hingis, Csan Jung-dzsan svájci, tajvani duóval találkozott. A felek 1:1-ig haladtak csak egymás mellett, ekkor Babosék elvették az egyesben ötszörös, összesen pedig 25-szörös Grand Slam-bajnok Hingis adogatását, majd nemsokára Csanét is, így dupla brékelőnybe kerültek (4:1). A 24 éves magyar játékos azonban - aki harmadszor szerepel a vb-n - ekkor elvesztette az adogatójátékát, egy brék azonban így is megmaradt, és 34 perc elteltével Babos könnyedén kiszerválta az első szettet.



A folytatásban az idén négy tornán győztes magyar, cseh páros remekül tartotta az ellenfél tempóját, pedig a 37 éves - és visszavonulását csütörtökön bejelentő - Hingis többször is igazolta klasszisát. A két duó 5:5-ig kiegyenlített küzdelmet vívott, ekkor egy labdamenetet követően Babos fájdalmas arccal a földre rogyott, és könnyeivel küszködve a bokáját fogta. Ötperces ápolást követően a soproni teniszező visszatért a pályára, 6:6-nál pedig jöhetett a rövidítés. Ebben Babos adogatása után meccslabdához jutott a magyar, cseh duó, a diadalt pedig Babos remek szervafogadása hozta meg. A találkozó 1 óra 43 percig tartott.



Babosék ezzel visszavágtak ellenfelüknek, akitől idén Madridban, Pekingben és Cincinnatiben is kikaptak.



"Nehéz bármit mondani most, még nem hittük el ezt a győzelmet. Örülök, hogy a jó fonák returnömmel sikerült befejezni a meccset" - mondta a pályán adott nyilatkozatában a magyar játékos, hozzátéve, az elköszönő Hingis helyett is elérzékenyült egy kicsit, elvégre a svájci sztár a tenisztörténelem része.



Babosnak 2015-ben egy győzelem és két vereség volt a mérlege a vb-csoportkörben a francia Kristina Mladenovic oldalán, míg tavaly a negyeddöntőben búcsúzott a kazah Jaroszlava Svedovával. Idén újra egyenes kieséses rendszerben bonyolítják le a párosversenyt Szingapúrban.



Ami a múltat illeti, Temesvári Andrea 1984-ben és 1985-ben egyesben, míg Babos 2015-ben és tavaly párosban játszhatott a négy közé jutásért a WTA-világbajnokságon. Ez akkor egyiküknek sem sikerült, ami azt jelenti, hogy az idén Babos volt az első magyar a vb elődöntőjében.



A vasárnapi fináléban a címvédő orosz Jekatyerina Makarova és Jelena Vesznyina vagy a holland Kiki Bertens és a svéd Johanna Larsson lesz Babosék ellenfele. A második elődöntő 15 órakor kezdődik.



Eredmény, páros elődöntő:

Babos Tímea, Andrea Hlavackova (magyar, cseh, 3.) - Martina Hingis, Csan Jung-dzsan (svájci, tajvani, 1.) 6:4, 7:6 (7-5)