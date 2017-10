Magyar labdarúgó-válogatott

Morten Olsen nem vállalja a kapitányságot

Nem vállalja a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztját Morten Olsen, a dán nemzeti csapatot korábban 15 évig irányító edző. 2017.10.26 15:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 68 éves szakember a bold.dk-nak adott interjúban megerősítette a Magyar Labdarúgó Szövetség megkeresését, ezzel egy időben jelezte, visszautasította az ajánlatot. Válaszát nem indokolta meg.



Csütörtökön a Digi Sport Reggeli Start című műsorában Herczeg András, a Debrecen vezetőedzője is elismerte, egyeztetett az MLSZ vezetőivel a megüresedett szövetségi kapitányi pozícióval kapcsolatban, azt azonban nem kívánta kifejteni, mi hangzott el a beszélgetésen.



Múlt héten először az olasz Paulo Sousa, valamint a Honvéddal bajnok Marco Rossi neve merült fel, mint lehetséges szövetségi kapitány. Előbbi ugyanakkor leszögezte, továbbra is klubedzőként képzeli el a jövőjét. A hétvégén a 78 éves olasz legenda, Giovanni Trapattoni "jelentkezett be" menedzserén keresztül.



A német Bernd Storck múlt kedden közös megegyezéssel bontott szerződést az MLSZ-szel a sikertelen világbajnoki selejtezősorozatot követően. Ideiglenesen a novemberi két barátságos mérkőzésen Luxemburg és Costa Rica ellen Szélesi Zoltán lesz a szövetségi kapitány.