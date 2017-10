Foci

Ez ám a szenzáció, ő lehet a magyar szövetségi kapitány?

A dán Morten Olsen lehet a magyar labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya a Rangado.hu internetes oldal értesülése szerint. Az újság biztos forrásból úgy értesült, hogy az MLSZ először a debreceni Herczeg Andrást szerette volna megnyerni kapitánynak, de a DVSC jelenlegi edzője nem vállalta el a feladatot. A szövetség így felgyorsítja a tárgyalásokat a korábbi egyeztetések során a feladatra nyitott Morten Olsennel.



A 68 éves dán edző 2000 és 2015 között irányította hazája válogatottját. Ő az egyetlen a futballtörténelemben, aki játékosként és kapitányként is száz fölé jutott a válogatottságok számát tekintve.



Morten Olsen játékosként az 1984-es és 1988-as Európa-bajnokságon és az 1986-os világbajnokságon is részt vett. 1986-ban az év játékosának választották Dániában. Edzőként négy világeseményre jutott ki a dán válogatottal. A 2002-es és a 2010-es világbajnokság mellett a 2004-es és a 2012-es Európa-bajnokságon is irányíthatta a dán válogatottat.