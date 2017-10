Labdarúgás

FIFA-gála - Cristiano Ronaldo ötödször az Év játékosa

Cristiano Ronaldo, a Real Madrid portugál válogatott futballistája lett 2017-ben az év játékosa a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél (FIFA). 2017.10.24 07:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A legszebb gólért járó Puskás Ferenc-díjat Olivier Giroud vehette át hétfő este a London Palladium színházban rendezett gálán.



A 32 éves Ronaldo 2008, 2013, 2014 és 2016 után ötödször érdemelte ki az elismerést. A támadó az előző szezonban klubjával megnyerte a Bajnokok Ligáját és a spanyol bajnokságot, míg a portugál nemzeti csapattal - a magyarokkal azonos selejtezőcsoportból - kijutott a jövő évi oroszországi világbajnokságra. Ronaldo - aki mellett még a brazil Neymar és az év legjobbjának ötször megválasztott argentin Lionel Messi volt tagja a legjobb háromnak - Gianni Infantinótól, a FIFA elnökétől, illetve a brazil Ronaldótól és az argentin Diego Maradonától kapta meg a győztesnek járó trófeát.



"Először vagyunk Angliában ezen a díjátadáson, örülök, hogy meg tudtam ismételni a győzelmemet. Köszönöm a szurkolók bíztatását, nagyon boldog vagyok" - hangsúlyozta Ronaldo. A szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai és sportújságírók mellett újításként a szurkolók is szavazhattak a bő listán szereplő futballistákra. A jelöltek között a férfiaknál a játékosoknál 24, az edzőknél 12, a nőknél mindkettőn 10-10 név szerepelt.



Az idén kilencedszer átadott Puskás-díj a francia Olivier Giroudé lett: a 31 éves játékos azzal a skorpiórúgással szerzett találattal érdemelte ki az elismerést, amellyel január 1-jén a Crystal Palace kapuját vette be a Premier League-ben. Az Arsenal csatára első franciaként vehette át a díjat a korábbi uruguayi csatár Diego Forlántól és Catherine Zeta-Jones walesi színésznőtől.



A FIFA futballbizottsága által kiválasztott tíz szépségdíjas gólra a szervezet honlapján lehetett szavazni, majd később már csak arra a háromra, amely addig a legtöbb voksot kapta. A másik két jelölt a venezuelai Deyna Castellanos és a dél-afrikai Oscarine Masuluke volt.



Az év legjobb női játékosa a holland válogatottal Európa-bajnokságot nyert Lieke Martens, az FC Barcelona Femeni labdarúgója lett, az elmúlt év legjobbját, az amerikai Carli Lloydot (Houston Dash/Manchester City Women), valamint Castellanost (Santa Clarita Blue Heat/Florida State Seminoles) megelőzve.



A legjobb kapus Gianluigi Buffon (olasz, Juventus) lett, Keylor Navast (Costa Rica-i, Real Madrid) és Manuel Neuert (német, Bayern München) megelőzve. A szakvezetők között a férfi csapatoknál a Real Madridot BL-győzelemig és bajnoki címig vezető francia Zinédine Zidane, a női együtteseknél a hazája nemzeti válogatottját Eb-aranyig vezető holland Sarina Wiegman győzött.



Kihirdették az év csapatát is, az álom tizenegyben a Real Madridot képviseli a legtöbb, öt játékos.



A Fair Play-díjat az elefántcsontparti Francis Koné érdemelte ki: a Honvéd egykori támadója a Slovácko játékosaként mentette meg az egy ütközés után földön maradt Martin Berkovec életét azzal, hogy nem engedte, az ellenfél Bohemians kapusa lenyelje a nyelvét egy cseh bajnokin.

Az év szurkolói a Celtic drukkerei lettek, akik az egész stadiont felölelő élőképpel fogadták csapatukat az ötven évvel ezelőtti BEK-győzelem emlékére.



A gálán megemlékeztek a 77. születésnapját hétfőn ünneplő Peléről is.