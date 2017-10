Úszás

Kozma Dominik a BVSC-hez szerződött

A 26 éves gyorsúszó pénteken írta alá szerződését, amely 2020. december 31-ig szól.



A nyári, hazai világbajnokságon közönségkedvencé előlépett Kozma felkészülését a jövőben is Nagy Péter segíti. A sportoló és a szakember fél éve kezdte a közös munkát, az MTK-tól távozó Kozma ugyanis a világbajnokságra már a Szőnyi úton készült fel.



"Nagyon szeretek dolgozni, elvégezni azt a munkát, ami az eredményhez kell. Itt megvan a megfelelő szakmai háttér ahhoz, hogy mindent elérjünk, amit elterveztünk" - nyilatkozott Kozma Dominik, aki a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként lett harmadik a Duna Arénában, e mellett többször is országos csúcsot javított. "Mindig mindent meg akarok nyerni, nem arra akarom felkészíteni magam, hogy második vagy hatodik legyek" - jegyezte meg.



Hozzátette, Magyarországon itt a legtöbb a vízfelület, ami elengedhetetlen feltétele a sikernek, ráadásul olyan csapattársai vannak, mint például Bernek Péter, ennek köszönhetően pedig az edzéseken is komoly a versengés. A decemberi rövidpályás Európa-bajnokságot illetően megjegyezte, még nagyjából négy kilóra van a versenysúlyától, de jó ütemben halad a felkészülése.



Nagy Péter, az úszószakosztály vezetője szerint egész biztosan pozitívan hat majd tanítványára, hogy a nyári világbajnokságon "megérezte, milyen, amikor szeretik", így ugyanis még inkább akar majd bizonyítani.



"A BVSC-Zugló az utánpótlás-nevelés mellett élen jár abban is, hogy a lehető legprofesszionálisabb körülményeket biztosítsa versenyzőinek. Ehhez az elmúlt években több milliárd forint értékű infrastrukturális fejlesztést hajtottunk végre a Szőnyi úton, amellyel a klub visszakerül oda, ahol a helye van, azaz az élvonalba. Ezt bizonyítja Kozma Dominik igazolása is" - mondta Szatmáry Kristóf, a klub elnöke.



A BVSC-Zugló első embere emlékeztetett rá, hogy Hosszú Katinka eredményeit leszámítva - aki egymaga képviselte klubját - a vasutas egyesület teljesített a legjobban az idei vizes világbajnokságon a döntős helyezéseket tekintve: Verrasztó Dávid ezüstérmet, Verrasztó Evelyn két, Bernek Péter pedig egy hatodik helyet szerzett.