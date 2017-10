Siker!!!

Magyar-feröeri - Győzelemmel lett harmadik a Storck-csapat

A győztes gólt a szünetben csereként beállt Böde Dániel szerezte, aki szinte napra pontosan két éve is nyerőembernek bizonyult a szigetországiakkal szemben. Akkor szintén csereként beállva az ő két találatával fordítottak a magyarok.



Bernd Storck szövetségi kapitány együttese 10 forduló alatt 13 ponttal végzett a harmadik helyen, így lemaradt a 2018-as oroszországi világbajnokságról - ahogy az előzőekről is 1986 óta mindig. Az évet két barátságos meccsel zárja a nemzeti csapat novemberben Luxemburg és a vb-résztvevő Costa Rica ellen.



Európai vb-selejtezők, 10. (utolsó) forduló, B csoport:

Magyarország - Feröer-szigetek 1-0 (0-0)

Groupama Aréna, 20 ezer néző, v.: Roi Reinshreiber (izraeli)



gólszerző: Böde (81.)



sárga lap: Nagy Á. (92.), illetve Benjaminsen (18.), Sörensen (57.), Baldvinsson (62.), Joensen (85.)



Magyarország:

Gulácsi Péter - Fiola Attila, Guzmics Richárd, Kádár Tamás, Szabó János - Stieber Zoltán (Nagy Dániel, 66.), Pátkai Máté, Nagy Ádám, Dzsudzsák Balázs - Ugrai Roland (Sallai Roland, 88.), Eppel Márton (Böde Dániel, a szünetben)



Feröer-szigetek:

Gunnar Nielsen - Ári Jonsson, Rógvi Baldvinsson, Atli Gregersen, Jónas Tór Naes - Sölvi Vatnhamar, Gilli Sörensen (Kaj Bartalsstovu, 72.), Fródi Benjaminsen (Hallur Hansson, 66.), Jóan Edmundsson - René Joensen, Odmar Faerö (Klaemint Olsen, 88.)



II. félidő:

81. perc: Dzsudzsák jobb oldali szögletét követően Böde első próbálkozását még hárította a feröeri kapus, de a kipattanót közelről már a hálóba passzolta (1-0).

MTI Fotó: Illyés Tibor

A magyar válogatott lendületesen kezdett, próbált mezőnyfölényt kiharcolni és érzékeltetni, hogy győzelemre játszik, azaz nem elégszik meg az egy ponttal, noha azzal is megtartaná harmadik helyét a csoportban. A kezdeti rohamokat az eltiltás után visszatért csapatkapitány, Dzsudzsák lövése nyomatékosította. Tíz perc után azonban kiegyenlítettebbé vált a játék, a vendégek már ellentámadásokra is vállalkoztak, egy ilyen végén övéké volt az első kaput eltaláló lövés is, de a Svájcban kétszer is nagyot hibázó Gulácsi ezúttal biztosan hárított.



A magyarok jobbára görcsösen és ötlettelenül próbálkoztak, még lövőhelyzetig sem igen jutottak, a feröeri kapusnak először a 33. percben volt dolga, amikor Dzsudzsák szabadrúgását könnyedén tenyerelte ki. Ekkor már a szurkolók is kezdték elveszíteni a türelmüket, előbb ébresztőt kiabáltak a játékosoknak, majd kissé vulgárisabban is kinyilvánították nemtetszésüket. Később Dárdai Pált, a válogatott korábbi kapitányát éltették, végül németül azt skandálták, hogy "viszontlátásra", azaz Storck távozását követelték. Az első félidő lefújásakor pedig hangos füttyszóval fejezték ki véleményüket.

A második félidőt ugyanakkor ismét lendületesebben kezdte a magyar csapat, amely néhány veszélyesen érkező beadással keltett zavart a feröeri védelemben, de Nielsennek nem kellett védenie. Ezúttal tíz perc elteltével sem hagytak alább a magyar rohamok, Dzsudzsák tiszta helyzetből lőhetett, de a labda ismét elkerülte a kaput. Nem úgy, mint Stieber próbálkozásánál, melynél már vetődve kellett hárítania a szigetországi kapusnak.



A 60. perctől ismét meddővé vált a magyar fölény, egyedül Ugrai kiugrása okozott veszélyt, de akkor az utolsó pillanatban mentett egy becsúszó védő. Az utolsó negyedórára ismét kritikussá vált a közönség, előbb ollézott a vendégek hosszan tartó támadásépítésekor, majd kórusban fejezte ki, mi a véleménye a hazai csapat mutatott produkciójáról, egyúttal ismét elköszönt a magyarok német szakvezetőjétől. Az egész mérkőzés legveszélyesebb lövése ebben a periódusban történt: Bartalsstovu centikkel tévesztette el a bal felső sarkot.



Kimaradt feröeri lehetőséget Böde "büntette meg", aki egy szögletet követően másodjára betalált a kapuba, így két éven belül másodszor szerzett győztes gólt az északiakkal szemben. A hajrában már nem változott az eredmény, de a közönség többször így is hangos skandálással jelezte, hogy elégedetlen a látottakkal. A lefújást követően ezt füttyszóval nyomatékosították a drukkerek, akik véleményüket a szurkolást megköszönő játékosoknak is kifejezték.



"Nem volt egyszerű mérkőzés. Tudtuk, hogy mivel tartozunk a svájci vereség után a szurkolóinknak, s ha nem is sikerült sokkal, de azért nyertünk 1-0-ra. Nem játszottunk jól, de végig nyerni akartak a játékosok, ezért megdicsértem őket" - jelentette ki Bernd Storck, aki nem kívánt részletekbe menően beszélni a találkozóról, egyúttal hozzátette, a csapat ezúttal nem kapta meg azt a támogatást drukkereitől, amit megszokott, ő pedig ehhez hasonlót még nem élt át pályafutása során.



"Jó mérkőzést játszottunk. Néhány labdát ugyan eladtunk, de azért stabilan védekeztünk. A második félidő első fele is rendben volt még, de a végére elfáradtunk. Nem mondom, hogy nem érdemelték meg a győzelmet a magyarok, de csalódottak vagyunk, hogy tíz perccel a vége előtt kaptuk a három pontot eldöntő gólt" - értékelt Lars Olsen, a feröeriek dán szakvezetője.