A kézilabdázó Nagy László visszavonul a válogatottságtól

Pályafutása során 199 válogatott mérkőzésen 728 gólt szerzett. Az athéni (2004) és a londoni (2012) olimpián negyedik helyezett csapatnak is kulcsembere volt. 2017.10.09 10:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy László visszavonul a válogatottságtól - döntését a csapatkapitány a Magyar Kézilabda Szövetség hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be.



A 36 éves jobbátlövő elmondta, nem hivatkozik sérülésekre vagy családi elfoglaltságra, egyszerűen azért döntött így, mert a posztján a szegedi Balogh Zsolt és a veszprémi Ancsin Gábor "továbbviheti a stafétabotot".



Kocsis Máté, az MKSZ elnöke azt mondta, elfogadják a Telekom Veszprém játékosának döntését, és biztosította róla, hogy a közeljövőben bekapcsolódhat a sportág irányításba.



A jobbátlövő 1999-ben a Pick Szeged játékosaként mutatkozott be a felnőtt válogatottban, majd Barcelonába igazolt, amellyel kétszer Bajnokok Ligáját nyert. Három évig (2009 és 2012 között) nem lépett pályára nemzeti színekben, de 2012-ben Veszprémbe szerződött, és a londoni olimpia óta ismét ő volt a csapatkapitány. Pályafutása során 199 válogatott mérkőzésen 728 gólt szerzett. Az athéni (2004) és a londoni (2012) olimpián negyedik helyezett csapatnak is kulcsembere volt.