Svájci-magyar

Storck: a játék képe és az eredmény is fontos

2017.10.07 10:15

MTI Fotó: Illyés Tibor

Támadó felfogású svájci csapatra számít a szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.



A német szakvezető a pénteki sajtótájékoztatón kifejtette: az ellenfél nem bízza majd a véletlenre a három pont megszerzését, mert mindenképpen szeretné megtartani első helyét a csoportban.



"Bizonyítottuk már, hogy egyenrangú szinten tudunk futballozni a legnagyobbakkal is. Nekünk nincs veszítenivalónk a meccsen. A játék képe és az eredmény ugyanolyan fontos lesz számunkra" - mondta az MTI érdeklődésére Storck, aki arról is beszámolt, hogy tudja már, ki lesz a csapatkapitány az eltiltott Dzsudzsák Balázs távollétében, de nem árulta el, mivel pénteken este vagy szombaton reggel közli majd a játékosokkal.



Pátkai Máté kifejtette, mivel a magyar válogatott harmadik helye még nem biztos, így százszázalékos erőbedobással küzdenek majd, mert azt semmiképpen sem szeretnék kiengedni a kezükből.



"Nekünk fognak esni, de ezeket a rohamokat meg kell fékeznünk" - jelentette ki a Videoton középpályása, aki bár nem játszott a két gárda tavalyi, budapesti mérkőzésén, úgy vélte, azon sikerült bizonyítani, hogy a magyaroknak ezúttal is lehet keresnivalójuk az esélyesebb svájciak ellen, már csak azért is, mert a teher inkább a riválison van.



"Nemhogy megnehezíteni szeretnénk a dolgukat, hanem borsot is törni az orruk alá" - mondta Bese Barnabás, aki elárulta, külön is készült a svájci csatárokból, mivel a stáb erre a célra összeállított egy felvételt a vetélytárs támadóiról.



A svájciak százszázalékos teljesítménnyel vezetik a selejtezőcsoportot, amelyben a magyarok nyolc forduló alatt tíz pontot gyűjtve a harmadik helyen állnak, de utóbbi együttes már nem léphet előrébb, így - ahogy 1986 óta mindig - biztosan lemarad a világbajnokságról.



A svájci-magyar találkozó szombaton 20.45-kor kezdődik a bázeli St. Jakob Parkban az olasz Paolo Tagliavento sípjelére.



A magyar válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint: Gulácsi - Bese, Kádár, Guzmics, Korhut - Pátkai, Elek - Varga, Stieber, Lovrencsics - Eppel