Svájci-magyar - Petkovic: nem akarunk döntetlenre játszani

Nem akar döntetlenre játszani a svájci labdarúgó-válogatott a magyarok elleni, szombati világbajnoki selejtezőmérkőzésen Vladimir Petkovic szövetségi kapitány szerint. 2017.10.06 17:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szakvezető pénteki sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy éppen ezért a lehető legjobb tizenegyet fogja pályára küldeni Bázelben, azaz nem pihenteti azokat a játékosait, akik egy esetleges sárga lapos figyelmeztetéssel kihagynák kedden a csoportelsőségről döntő, portugálok elleni mérkőzést Lisszabonban.



"A magyarok tavaly kifejezetten jól játszottak ellenünk és egy hónapja a portugálok ellen is. A vártnál rosszabb eredmények ellenére jó csapatnak tartom a magyart" - mondta Petkovic.



Xherdan Shaqiri úgy vélte, kemény meccsre számíthatnak, mert egy éve Budapesten is meggyűlt a bajuk a magyarokkal, akiket csak nehezen győztek le 3-2-re.



"Vannak jó futballisták ellenfelünknél, nem lesz egyszerű dolgunk, de az első perctől száz százalékot fogunk nyújtani" - mondta a Stoke City középpályása, akit hiába faggattak a négy nap múlva esedékes lisszaboni találkozóról.



Yann Sommer kapus arról beszélt, hogy bár több hiányzója van a svájci együttesnek, de "elég mély a kerete", így nem okoz gondot a pótlásuk.



"Most megmutathatjuk, hogy nem csupán 23 játékosunk van, bárkit bedobhatunk a mély vízbe" - mondta a Borussia Mönchengladbach hálóőre.



A svájciak tájékoztatása szerint eddig 32 ezer jegy kelt el a találkozóra, de reményeik szerint szombaton megtelik a 37 500 szurkoló befogadására alkalmas St. Jakob Park.



A svájciak százszázalékos teljesítménnyel vezetik a selejtezőcsoportot, amelyben a magyarok nyolc forduló alatt tíz pontot gyűjtve a harmadik helyen állnak, de utóbbi együttes már nem léphet előrébb, így - ahogy 1986 óta mindig - biztosan lemarad a világbajnokságról.