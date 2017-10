Kajak-kenu

Jövőre változik a vb-program a kajak-kenusoknál

Változik a világbajnoki program a kajak-kenusoknál, a jövő évi viadalon a női kenusok sokkal több számban indulhatnak, mint korábban. 2017.10.07 02:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nemzetközi sportági szövetség honlapjának pénteki híre szerint a portugáliai Montemor-o-Velhóban augusztusban sorra kerülő vb-n több módosítás is lesz az idei műsorhoz képest.



Több mint tíz év után visszatér a programba a férfiak C-4 500 méteres száma, a női kenusok pedig az eddigi 200 egyes és 500 páros mellett 500 méter egyesben, 200 méter párosban és 5000 méter egyesben is versenyezhetnek. Annak ellenére, hogy az ötkarikás kínálatból kikerült, marad a vb-műsorban a férfi K-4 1000 méteres és a férfi K-2 200 méteres verseny.



Jövőre két világkupa-viadalt rendeznek a gyorsasági kajak-kenusoknak, az elsőt a 2019-es, olimpiai kvalifikációs vb-nek is otthont adó Szegeden - május 18-20-án -, a másodikat pedig Duisburgban, egy héttel később.