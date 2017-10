Kajak-kenu

Vad Ninetta örökös bajnok lett

Az idén ötödik világbajnoki címét begyűjtő Vad Ninetta neve ünnepélyes keretek között felkerült a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) székházában található márványtáblára, az év felfedezettjeinek járó Kolonics-díjat pedig két fiatal kenus, Slihoczki Ádám és Szőke Attila kapta csütörtökön. 2017.10.05 13:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Vad Ninetta, a Vasas SC 28 éves kajakosa a női négyes tagjaként nyert vb-aranyérmet Racicében, s ezzel ő lett a sportág 52. örökös bajnoka. Az MKKSZ 2001 óta tartja számon az örökös bajnokokat, a cím elnyeréséhez legalább olimpiai aranyérem vagy öt vb-győzelem szükséges.



"Egy örökös bajnokot nem kell méltatni, annyit azonban mindenképpen szeretnék elmondani, hogy Ninetta igazi csapatember, ezt minden vb-n, amelyen elindult, bizonyította" - mondta az ünnepeltről Hüttner Csaba szövetségi kapitány, aki hozzátette: Vad Ninetta jó teljesítményére mindig lehet számítani, amikor például kvótát kellett szerezni a riói olimpiára, akkor is teljesítette a feladatot, bár később aztán nem ő indulhatott.



"Kívánom, hogy egyszer majd az olimpiai ötkarika is kerüljön a neved mellé a márványtáblán, s érd el, amire a legjobban vágysz" - fogalmazott Hüttner Csaba.



A két, egyformán 18 esztendős kenus, Slikoczky (Dunaferr) és Szőke (Lágymányos) idén minden versenyt megnyert, amelyen elindult. Számukra az elismeréseket Csabai Edvin, a Kolonics Alapítvány elnöke adta át. A Kolonics-díjat hagyományosan azok a fiatalok kapják, akik a 2008-ban elhunyt olimpiai bajnok kenus méltó követőivé válhatnak.



Az MKKSZ csütörtöki sajtótájékoztatóján a sportág szakmai vezetői értékelték a 2017-es esztendőt, s Doma Gergő szakmai igazgató, Hüttner Csaba felnőtt, valamint Dónusz Éva utánpótlás szövetségi kapitány is egyetértett abban, hogy a sportág jó évet zárt, és jó úton halad. Mindhármuknak ez volt az első éve a tisztségében.



"A magyar kajak-kenu a világ tetején van, ennek megfelelően nagyok az elvárások, de remélem, ezeknek idén meg tudtunk felelni. Köszönöm mindenkinek, aki részese volt a sikereknek, köztük a támogatóinknak is" - mondta Doma Gergő, aki kérdésre válaszolva beszélt a másik olimpiai szakág, a szlalom magyarországi helyzetéről is.



"Továbbra is napirenden van egy fővárosi, majd később egy vidéki szlalompálya létesítése, ezek alapfeltételei lennének a jó nemzetközi szereplésnek" - fogalmazott.



Hüttner Csaba kiemelte, hogy a plovdivi Európa-bajnokság minden idők egyik legeredményesebbje volt magyar szempontból (10 arany, 3 ezüst, 3 bronz), s a racicei vb-n is a magyar csapat nyerte az összetett pontversenyt (5-3-2).



"Ez mutatja a válogatottunk erejét. Ráadásul az idei sikereket úgy értük el, hogy bizonyos fokú generációváltás történt, sok olyan fiatal versenyző került a felnőttek közé, aki Tokióban, majd Párizsban meghatározó tagja lehet az együttesnek" - mondta a szövetségi kapitány. Kifejtette, szerinte sikerült egy négy lábon (férfi és női kajak, férfi és női kenu) álló válogatottat felépíteni, s azon lesznek, hogy a fiatalok teljesítménye állandósuljon. Több fronton ugyanakkor ki kell javítani a hibákat, de úgy véli: a 2020-as olimpián mind a négy szakág éremeséllyel száll majd harcba.

Dónusz Éva utánpótlás-kapitány szerint az idei az áttörés éve volt, 12 U23-as korú versenyző is bekerült a felnőtt válogatottba. Az ifjúsági korosztályt tekintve a 2017-es hat világverseny mindegyikén az élen zárt a magyar csapat, s ez bizakodásra adhat okot, különösen annak fényében, hogy jövőre ifjúsági olimpiát is rendeznek - mondta.