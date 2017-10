Kézilabda

Tomorit megműtötték, Knedlikova is megsérült

A Bajnokok Ligájában és a magyar bajnokságban is címvédő klub honlapja emlékeztet rá, hogy Tomori térde vasárnap, a válogatott fehéroroszországi Európa-bajnoki selejtezőjén sérült meg.



"A hétfői MRI-vizsgálat segítségével azonosított elváltozást megtaláltuk az operáció során is. A zúzódás miatt a porcfelszínen törés jelentkezett, amelyet artroszkópos műtéttel távolítottunk el" - nyilatkozta Balogh Péter csapatorvos.



Hozzátette, a tervezett rehabilitációs idő négy-hat hét lesz az átlövő számára.



A győriek jobbszélsője, Jana Knedlikova a kedd esti edzésen sérült meg: a vádlija belső oldalán izomszakadást szenvedett. Operációra nincs szükség, viszont az ő rehabilitációja is négy-hat hetet vesz igénybe.