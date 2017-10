Átszakadt a korlát, nagyot estek a drukkerek (videóval)

Az Amines-Lille meccsel folytatódott szombat este a francia labdarúgó bajnokság. Amikor a vendégek a 15. percben vezetéshez jutottak, a szurkolók vad ünneplésbe kezdtek. Ez volt az a pillanat, amikor a lelátót a pályától elválasztó korlát megadta magát. Hatalmasat estek az emberek, 18-an megsérültek, hárman súlyosan. A találkozót félbeszakították, majd elhalasztották.

Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest - thankfully - that no one is seriously injured. pic.twitter.com/5WX9ifNDwC