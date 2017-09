Siker!!!

Evezős vb - Aranyérmes a magyar kormányos kettes

A Simon Béla, Juhász Adrián duó - Kolláth Vandával kiegészülve - aranyérmet szerzett a kormányos kettesek pénteki döntőjében a floridai Sarasota-Bradentonban zajló evezős világbajnokságon. 2017.09.30 07:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormányos nélküli kettesek között tavaly Európa-bajnok és olimpiai kilencedik Juhász, Simon kettős egy-egy olasz, német, brit, ausztrál és spanyol riválissal csapott össze a fináléban, s nagyszerű hajrájának köszönheti a győzelmét, miután féltávnál még csak negyedik volt - a nemzetközi szövetség eredményközlője alapján.



A legjobban az ausztrálok kezdtek, akik aztán egészen a végéig az élen is álltak, de elfáradtak, s az erejüket jól beosztó magyarok az utolsó métereken lehajrázták őket. Harmadikként a németek egysége érkezett a célba.



Juhász Adrián 27 éves, Simon Béla pedig 29, mindketten a Pénzügyőr SE versenyzői.



"Az egész szezon során arról ábrándoztunk, hogy így fogunk nyerni. Az egész versenyt nagyon élveztük. Éreztem, hogy van bennünk elég erő az utolsó ötszáz méterre, hogy jól hajrázzunk. Nagyon jó érzés, hogy most már nem csak Európa-bajnokok, de világbajnokok is vagyunk" - mondta a nemzetközi szövetség honlapjának Simon Béla.



Ez a magyar evezőssport negyedik világbajnoki elsősége, de az első 2005 óta, amikor a Varga Tamás, Hirling Zsolt duó könnyűsúlyú kétpárban lett első. A kormányos kettes szám nem szerepel az olimpiai programban.



Érdekesség, hogy a döntős mezőnyben egyedül a magyarok kormányosa volt női versenyző, s Kolláth Vanda az első a sportág történetében, aki nőként férfi hajóban lett világbajnok.



A pénteki versenynapon további három magyar egység a B-fináléban szállt vízre, közülük a könnyűsúlyú kormányos nélküli kettesben érdekelt Szigeti Roland és Forrai Dávid teljesített a legjobban, ugyanis megnyerte futamát, így összesítésben a hetedik helyen végzett. A tavaly ezüstérmes Galambos Péter (könnyűsúlyú egypár), valamint a Fiala Balázs, Tamás Bence, Csiszár Péter és Krpesics Péter alkotta könnyűsúlyú négypár egyformán ötödikként ért célba a "kisdöntőben", így a 11. helyen zárta a vb-t.



A magyar kvartettre vár még egy verseny vasárnap, a zárónapon, amikor könnyűsúlyú négyesben méreti meg magát. Ebben a számban éppen egy döntőnyi, azaz hat hajó nevezett.

Eredmény:



férfi kormányos kettes, világbajnok:

Juhász Adrián, Simon Béla, kormányos: Kolláth Vanda (Magyarország) 6:54.800 perc

2. Angus Widdicombe, Darcy Wruck, k.: James Rook (Ausztrália) 6:56.600

3. Finn Schröder, Malte Grossmann, k.: Jonas Wiesen (Németország) 6:58.370



A korábbi világbajnokságok magyar érmesei:

egypár: Ambrus Mariann egy ezüst (1975) és két bronz (1977, 1978), Sarlós Katalin egy bronz (1989)

könnyűsúlyú egypár: Kokas Gergely egy bronz (1999), Galambos Péter két bronz (2010, 2013) és két ezüst (2012, 2016)

kétpár: Haller Ákos, Pető Tibor két arany (2001, 2002)

könnyűsúlyú kétpár: Varga Tamás, Hirling Zsolt egy arany (2005)