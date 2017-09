Szabadidősport

Már több mint 800 iskola jelentkezett az Európai Diáksport Napjára

Már több mint 800 iskola jelentkezett a pénteki Európai Diáksport Napjára, melyen akár a tavalyi részvételi rekord is megdőlhet.



Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke az M1 aktuális csatornán szerdán reggel jelezte, hogy 2016-ban 900 oktatási intézmény csatlakozott a programhoz, azaz 250 ezer diákot mozgatott meg a rendezvény. Hozzátette, az ideire továbbra is lehet regisztrálni, s szerinte elérik a 900-as számot.



A 11 éve Magyarországon életre hívott kezdeményezés lényege, hogy a regisztrált iskolákban két órát szervezett körülmények között sportoljanak, mozogjanak a gyerekek. Balogh Gábor megjegyezte, hogy a rendezvényre az Európa Bizottság is felfigyelt idővel, az MDSZ pedig pályázatokon nyert pénzből kidolgozta a módszertanát annak, hogy miként lehetne Európa többi országában is megrendezni ezt a napot.



"Négy, különböző országokban lévő partnerünkkel közösen úgynevezett védjegyet alkottunk, mely az Európai Diáksport Napja névre hallgat és idén már 26 európai uniós tagállamban fog menni ez a rendezvény" - mondta Balogh Gábor, hozzátéve, hogy jövőre az Európa Sporthét egyik kiemelt eseménye lesz majd a sportnap.



Magyarországon három kiemelt helyszíne lesz az Európai Diáksport Napjának, Békéscsabán, Hevesben és Budapesten. Békéscsabán Baji Balázs világbajnoki bronzérmes atléta egykori gimnáziuma a helyszín, ahol a gátfutó is jelen lesz majd.



Az állatorvosként dolgozó sprinter a műsorban elárulta, hogy az ötéves osztálytalálkozója óta nem járt középiskolájában, ezért is nagy izgalommal várja a pénteki napot. Baji szerint fontos, hogy a tanulás mellett sportoljanak a fiatalok, saját tapasztalata szerint a mozgás felfrissíti az elmét, segíti a tanulást, s bízik benne, hogy sokan követik majd az ő példáját.



Hevesbe Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, míg a budapesti Szent László Gimnáziumba az olimpiai ezüstérmes úszó Cseh László mellett Navracsics Tibor uniós biztos, Schmitt Pál, a program fővédnöke és Szabó Tünde sportállamtitkár is ellátogat.



Az iskolák számára nincs meghatározva kötelező program a két órára, viszont az időkeret mellett egy közös elem mindenhol lesz, méghozzá a 2017 méteres futás.