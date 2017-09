Elhivatottság

Mintegy háromezer kilométert fut a Dunáért ez a férfi

Hidvégi-Üstös Pál magyar ultramaratonista egyedülálló sportteljesítményre készül azzal, hogy a világon elsőként tervezi végig futni a Duna teljes partvonalát. 2017.09.22 09:29 ma.hu

A sportoló célja, hogy kivételes teljesítményével felhívja a figyelmet a környezetbarát közlekedés fontosságára a Duna Régió Stratégia soros magyar elnökségének évében.



A Duna nem csupán ivóvízbázis, de közlekedési útvonal, kedvelt pihenő-, kulturális- és sporthelyszín is egyben. Az Európai Unió Duna Régió Stratégiája egy olyan makro-regionális fejlesztési keretrendszer, amelynek célja a 14 dunai ország ágazati fejlesztéspolitikáinak összehangolása. Hazánk a 11 területből háromban, a vizek minőségének helyreállításában, a fenntartható energia használatának ösztönzésében és a környezeti kockázatok kezelésében tölt be vezető szerepet, egyben az idei évben Magyarország látja el a Stratégia soros elnökségét is.



Az elnökségi év során az irányításért felelős Külgazdasági és Külügyminisztérium prioritásként kezeli a régió energiabiztonságának fokozását, közlekedési kapcsolatainak fejlesztését, valamint a tiszta közlekedési módok terjedésének előmozdítását.



A Duna Régió Stratégia e céljaira kívánja felhívni a figyelmet az extrém sportteljesítmény: Hidvégi-Üstös Pál ultramaratonista idén ősszel a világon elsőként futja végig a Duna teljes, háromezer kilométer hosszú partszakaszát.



A futás előkészítéseként két hónappal ezelőtt a sportoló 750 kilométert tekert 150 éves velocipedjével a Duna magyarországi szakaszának mindkét oldalán, melynek során konzultált a Duna menti települések önkormányzataival a folyóhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelésekről, egyben tájékoztatást nyújtott a Duna Régió Stratégia éves elnökségéről és annak célkitűzéseiről.



Hidvégi-Üstös Pál a tervek szerint szeptember 21-én indul el a Duna forrásától, a Fekete erdőben található Donaueschingenből, és fut a Fekete-tengeri torkolatig 10 országon keresztül. A háromezer kilométeres táv teljesítése során felkeresi a Duna menti iskolákat is, és személyesen közvetíti számukra a program üzeneteit, valamint csatlakozásra, közös sportolásra ösztönzi a gyerekeket a települések határain belül.

Hidvégi-Üstös Pál 2017. szeptember 21-én kezdte meg a háromezer kilométeres utramaratont.

Az ultramaratonista sportoló a Duna Régió Stratégia Éves Fórumának első napján, október 18-án érkezik Budapestre, ahol beszámol élményeiről. A különleges sportesemény zárása december 8-ra várható, amikor Hidvégi Üstös Pál megérkezik a Duna Fekete-tengeri torkolatához. A futás fővédnöke a Duna Régió Stratégia magyar elnökségét ellátó Külgazdasági és Külügyminisztérium.



Hidvégi-Üstös Pál magyar ultrasportoló, aki világszínvonalú, egyedülálló kihívásokat teljesít, ötvözve az emberfeletti sportteljesítményt egy nemes cél üzenetének közvetítésével. Végig úszta és körbe futotta a Tiszát, majd 2000 embert mozgatott meg a Tiszavölgyi Kalandtúra rendezvénysorozat keretében. Egy afrikai expedíció során nemzetközi csapatot vezetve végig kerékpározta és végig futotta Afrikát Fokvárostól Alexandriáig, járt a Nyugat-Szaharában, futott a Nílusért Szudánban. 2013-ban húszezer kilométeren keresztül Közép-Ázsiát járta végig magyar felfedezők nyomában, fiatal kutatóknak nyújtva lehetőséget terepmunkára.