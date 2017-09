Eredmény

Újra a legjobbak között a magyar teniszválogatott - videó

A magyar tenisz válogatott 22 év után újra ott van a legjobbak között és feljutott a Davis-kupa világcsoportjába. Köszönhetően annak, hogy Fucsovics Márton minden egyes mérkőzését megnyerte az oroszok ellen rendezett versenyen.

A szövetségi kapitány szerint erőn felüli teljesítmény volt, amit a magyar férfi teniszválogatott a hétvégén véghezvitt azzal, hogy az oroszok ellen kiharcolta világcsoportba jutást.



Köves Gábor hétfőn az M4 Sportreggeli című műsorában úgy fogalmazott: hittek benne, hogy nyerhetnek, ezért jött össze a bravúr.



"Ez a három nap egy olyan tenisztörténeti esemény volt, olyan párharc, amit nem kaptunk ingyen, nagyon meg kellett küzdeni érte. Szenzációsan játszottak a fiúk és megint csak Fucsovics Marci fel tudta tenni az i-re a pontot, legyőzve a világranglista-32. Hacsanovot" - értékelt a kapitány, aki szerint ez a siker "nagyjából olyan, mintha a fociválogatott kijutna a vb-re".



Köves hangsúlyozta, hogy azért "hihetetlen" a bravúr, mert a magyar csapatban nincs két top 20-as, de még top 50-es játékos sem, és a csapattagok mindig erőn felül teljesítettek.



A kapitány emlékeztetett rá, hogy bár a hétvégén csak Fucsovics Márton és Balázs Attila jutott szerephez, de mások is részt vettek az eddigi munkában, játszottak a korábbi összecsapásokon, így nekik is jár a dicséret.



Arról, hogy mi kell egy papíron erősebb ellenfél legyőzéséhez, úgy vélekedett: a hozzáállás nagyon sokat számít.



"A teniszben véletlenek nincsenek, kimész a pályára, ott nem lehet blöffölni, minden egyes pontban benne kell lenni. Végig kell játszani úgy a mérkőzéseket, hogy ne legyen kihagyás" - mondta, majd úgy folytatta: "Ami nagyon fontos, az az, hogy a DK-ban kicsit más a helyzet, mint az egyéni versenyeken, a játékosok a cseréknél leülhetnek, kaphatnak biztatást, tanácsot, és ez segíthet nekik abban, hogy egy kicsit faragjanak a tudásbeli különbségből, ami a ranglistán látszik."



Szerinte már csak azért is "óriási dolog", hogy az oroszokkal szembeni és korábban a szlovákok elleni mérkőzést meg tudták nyerni, mert hittek abban, hogy ez lehetséges, és meg is tudták valósítani.



A magyar DK-csapat 3-1-re verte az oroszokat a hétvégén, a Kopaszi-gáton, ezzel 1996 után visszakerült a világcsoportba, a legjobb 16 együttes közé. Fucsovics megnyerte a két egyesét, és Balázzsal - aki egyesben megszorongatta a legjobb oroszt - párosban is győzött.



A világcsoport 2018-as párosításait szerdán sorsolják, az első fordulóra februárban kerül sor. A lehetséges ellenfelek: Kazahsztán, Horvátország, Svájc, Hollandia, Németország, Franciaország, Szerbia, Belgium, Ausztrália, Olaszország, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Spanyolország, Japán és Kanada.