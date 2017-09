Lovassport

Megkezdődött a Nemzeti Vágta

Hagyományőrző lovas díszegységek felvonulásával, a Hősök emlékkövének megkoszorúzásával és a versengő 72 település lovasainak ünnepélyes fogadalomtételével szombaton megkezdődött a 10. Nemzet Vágta Budapesten, a Hősök tere körül kialakított különleges pályán.



"A 10 éves Nemzeti Vágta képessé vált megmutatni minden erényét. Összegyűjti a magyarokat a szélrózsa minden irányából, hogy egyesüljenek hagyományaik megélésében. A vágta immáron nemcsak egy versenysorozat, hanem a Kárpát-medence és a világ magyarságának legnagyobb lovas eseménye" - mondta ünnepi megnyitó beszédében Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.



Hozzátette: a huszárság méltán szerzett hírnevet Európában és világszerte a történelem során. Köszönetet mondott a hagyományok újjáélesztéséért többek között a fennállása 25. évfordulóját ünneplő Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek, a vágta szervezőinek és a versenyen indulóknak is.



"Tíz éve a vágta alapítói mertek nagyot álmodni, a lovaglás, a lovak és a hagyományőrzés szeretetét akarták megosztani mindenkivel" - emlékezett vissza beszédében Székely Tibor, a vágta főkapitánya.



Az ünnepi beszédek után Vargha Tamás és Lázár Vilmos, a Nemzeti Vágta és a Magyar Lovas Szövetség elnöke az emlékezés koszorúit helyezte el a Magyar Hősök Emlékművénél. Majd 100 hagyományőrző huszár által végrehajtott karusszel formáció bemutatóját követően bevonultak a résztvevő 72 település versenyzői és megtették ünnepélyes fogadalmukat.



A megnyitón felvonultak az ország különböző tájairól és határon túlról érkezett hagyományőrző csoportok, a Kassai Lajos Lovasíjász Iskola tagjai és a Győri Ördöglovasok is, akik a kétnapos vágta során külön bemutatón is szórakoztatják a közönséget.



A délután első versenyprogramja a kishuszár vágta előfutamai, majd elkezdődnek a települések előfutamai is. Kora estig a versenypálya közönsége megtekintheti a fogatvágta előfutamait is. A futamok szünetében szüreti felvonulás és a vágta tánccsoportjának előadása lesz látható. Este lovas táncosok közreműködésével fellép az Ország Táncháza, majd a versenypályán különleges hortobágyi méneshajtás és tüzes vágta lesz.



A korábbi évek hagyományainak megfelelően az Andrássy utat idén is lezárták a forgalom elől, hogy helyet adhasson az egyes településeket bemutató vásári forgatagnak, a Vágta Korzónak. A Városligetben a Napozóréten felállított történelmi huszártábor katonái azt mutatják be, miként éltek az egykori vitézek.



A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Közmédia sátra és a Fölszállott a páva színpad televíziós műsorvezetőkkel, a közmédia produkcióinak fellépőivel és gyerekprogramokkal várja vendégeit mindkét nap.