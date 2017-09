Sport

Országos tájfutó verseny lesz a hétvégén Gyulán

Szombaton és vasárnap a nyílt rövid távú országos egyéni bajnokságot, illetve a nyílt országos sprint váltóbajnokságot rendezik meg a Békés megyei fürdővárosban. Az első napon a délelőtti selejtezők után délután kerül sor az érmekért zajló versenyekre több kategóriában - mondta a szervezők részéről Paskuj Mátyás, a Maccabi Vívó és Atlétika Club tájékozódási futó szakosztályának vezetője. A három-négy kilométeres távot a rendezők Gyula belvárosában jelölték ki, az útvonal érinti - egyebek mellett - a Gyulai várat, a Várfürdőt, a Ladics-házat és a műemlék jellegű Városházát is.



A második napon délelőtt rendezik a sprint váltókat, melyekre több mint 900 nevezés érkezett. A három-négy fős csapatok ebben a kategóriában is több korosztályba sorolva mérkőznek meg egymással, a szenioroknál például 85 éves sportember is indul.



Kónya István alpolgármester a vendéglátók nevében azt hangsúlyozta, azért vállalták el a verseny házigazdájának szerepét, mert így is be kívánják mutatni a városba érkező sportolóknak Gyula természeti, kulturális és épített örökségét, s abban reménykednek, hogy mind a sportolók, mind kísérőik visszatérő vendégek lesznek a jövőben is.