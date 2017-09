Torna-vk

Dévai Boglárka és Kovács Zsófia ezüstérmes Szombathelyen

Az Európa-bajnoki bronzérmes Dévai hibátlan gyakorlattal kezdett, és másodjára is csupán a leérkezésébe csúszott némi pontatlanság. Egészen az utolsó pillanatig az élen állt, de a két szép ugrást bemutató azeri Marina Nyekraszova végül 33 századponttal megelőzte.



A szer egyik legjobbja, a 42 éves olimpiai, világ- és Európa-bajnok üzbég Okszana Csuszovityina az első kísérleténél alaposan ellépte a leérkezést, ezért - bár a második gyakorlata kiválóan sikerült - lemaradt a dobogóról.



"Az egyik szemem sír, a másik nevet. Csuszovityinát és a brit Amy Tinklert is meg tudtam előzni, ezért boldog vagyok. A szomorúságom oka, hogy a legvégéig vezettem, de Nyekraszova leérkezései szebbek voltak, ezért nekem csak a második hely jutott" - nyilatkozott Dévai.



Hozzátette, sokkal jobbnak érezte mindkét gyakorlatát, különösen az elsőt, mint a pénteki selejtezőben.



"A tavaszi kolozsvári Európa-bajnokság óta nem tudtam ilyen jókat ugrani, még én magam is meglepődtem. A másodikon azért van még mit javítani, és minél előbb szeretném az új ugrásomat is bemutatni" - mondta a Szombathelyi SI tornásza.



Felemáskorláton Kovács Zsófia az első helyen jutott a fináléba, de a döntőben nem tudta megőrizni ezt a pozíciót. Az egyéni összetett Európa-bajnoki ezüstérmese rendkívül energikus, látványos gyakorlatot mutatott be, amelybe mindössze egy apró pontatlanság csúszott, de a svéd Jonna Adlerteg öt tizeddel megelőzte.



"Elégedett vagyok, ebben most ennyi volt. Az első hely nem lett volna meg. Tegnap a svéd lány rontott, ezért csúszott hátrébb" - értékelt Kovács Zsófia. Hozzátette: örül, amiért szép gyakorlatot mutatott be, csupán azt sajnálja, hogy azt az átkötést ezúttal sem tudta megcsinálni, ami már pénteken sem sikerült neki.



"Ez továbbra is egy leépített gyakorlat az Európa-bajnoksághoz képest. Remélem, sikerülni fog néhány régi elemet visszarakni a világbajnokságig, mert ezáltal legalább öt tizeddel magasabb lesz a gyakorlatom kiinduló értéke" - mondta a Dunaferr SE versenyzője.



A férfiaknál a lólengés kettős japán sikert hozott: Kaja Kazuma győzött Maeno Fuja előtt. Kállai Zoltán csak a szakmai vezetők döntése alapján, a házigazda kvótáját kihasználva került a fináléba, ahol nyolcadikként zárt.



Talajon a japán Maeno győzött, aki azonos pontszámmal zárt, mint a világ- és Európa-bajnok román Marian Dragulescu, köztük a magasabb kiviteli pontszám döntött az ázsiai versenyző javára.



Gyűrűn a török Ibrahim Colak nyert a nap legmagasabb pontszámával (14,866).



Vasárnap a férfiaknál az ugrás, a korlát és a nyújtó, a nőknél a gerenda és a talaj fináléjára kerül sor 15 órától az Aréna Savariában. A versenynap egyetlen magyar indulója Kovács Zsófia (gerenda) lesz.

Eredmények, férfiak:

talaj:

1. Maeno Fuja (japán) 14,200 pont

2. Marian Dragulescu (román) 14,200

3. Ahmet Onder (török) 13,933 ...

10. Boncsér Krisztián ...

22. Kardos Botond



lólengés:

1. Kaja Kazuma (japán) 14,433

2. Maeno 14,266

3. Filip Ude (horvát) 14,133 ...

8. Kállai Zoltán 13,000 ...

12. Selmeczi Bánk



gyűrű:

1. Ibrahim Colak (török) 14,866

2. Marco Lodadio (olasz) 14,433

3. Jevgenyij Judenkov (ukrán) 14,233 ...

17. Kardos Botond ...

20. Dudás Norbert



nők:

ugrás:

1. Marina Nyekraszova (azeri) 14,049

2. Dévai Boglárka 14,016

3. Brooklyn Moors (kanadai) 13,533 ...

16. Tömböl Boglárka



felemáskorlát:

1. Jonna Adlerteg (svéd) 14,200

2. Kovács Zsófia 13,700

3. Rose Woo (kanadai) 13,066 ...

12. Al-Salty Dália