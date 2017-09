Siker!!!

Poór Brigitta extrém tereptriatlon Európa-bajnok lett Dániában

Poór Brigitta nyerte az európai extrém tereptriatlon sorozat dániai döntőjét, amely egyben a szám Európa-bajnoksága is volt.



A terepsport.hu hírlevele szerint a magyar versenyző tartalékos úszással kezdett, mivel a tengerből 497 lépcső megmászásával lehetett elérni a kerékpárokat. A második számban egészen a második helyig jött fel, a futás során aztán utolsó riválisát, a végül a második helyen záró brit Nicole Walterst is megelőzte, s magabiztos előnnyel végzett az élen a világkupa-sorozatba is számító Mons Klint-i versenyen.



"Nagyon szeretem ezt a versenyt, minden pillanata izgalmas és különleges. Iszonyat nehéz az úszás utáni meredek lépcső, a kerékpáros pálya mindig tartogat meglepő fordulatokat és a terepfutás is csodálatos" - nyilatkozta a magyar sportoló, hozzátéve, hogy nagyon örül a győzelmének.



Poór Brigitta sorozatban harmadik vk-versenyét nyerte meg, miután az előző hetekben Lengyelországban és Németországban sem talált legyőzőre.



Eredmény:

1. Poór Brigitta 3:01:31 óra

2. Nicole Walters (brit) 3:03:45 ó

3. Elizabeth Orchard (új-zélandi) 3:04:27 ó