Torna ob - Minden szeren más győzött szombaton

A magyar szövetség beszámolója szerint a férfiaknál talajon az egyéni összetett bajnoka, Kardos Botond hibátlan gyakorlatot mutatott be, így megérdemelten nyert. Gyűrűn Dudás Norbert szerezte meg a bajnoki címet a budapesti Központi Tornacsarnokban.



Lólengésben Vecsernyés Dávid lett az első, BHSE-s klubtársa, Kállai Zoltán rontott, így másodikként zárt.



"Összetettben szoktam lólengésben szerepelni, nem számítottam rá, hogy megnyerem, de nagyon örülök, hogy jól sikerült. Az év legjobb gyakorlatát csináltam" - nyilatkozta Vecsernyés.



Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztián kisebb vállfájdalmai miatt a tervezetthez képest mégsem indult. A jövő hét folyamán az orvosi szakvélemény alapján döntik el, hogy a szombathelyi Challenge világkupán rajthoz áll-e.



A nőknél ugrásban az Európa-bajnoki bronzérmes Dévai Boglárka teljesített a legjobban, mégsem volt maradéktalanul elégedett.



"A melegítés sem úgy ment, ahogy szerettem volna, többet vártam magamtól. Még nem az új ugrásaimat mutattam be, szeretnék az erősségen növelni" - mondta Dévai.



A kolozsvári kontinensbajnokságon ezüstérmes Kovács Zsófia csak felemáskorláton indult, de ott hibátlan volt a gyakorlata, és a mezőny legmagasabb pontszámával (14,100) győzött. Mint elmondta, az Európa-bajnoksághoz képest ezúttal "leépített" gyakorlattal szerepelt, de azt szépen be tudta mutatni, az átkötés plusz tizedet ért. A felkészülése nem volt zavartalan, mert meghúzódott a hasfala, és bokafájdalmak is hátráltatták.



A bajnokság vasárnap 10.30-tól folytatódik, ugyancsak szerenkénti döntőkkel.



Eredmények:

férfiak:

talaj:

1. Kardos Botond (Vasas SC) 14,050 pont

2. Vida Kornél (BHSE) 12,900

3. Földes Márton (BHSE) 12,850



lólengés:

1. Vecsernyés Dávid (BHSE) 13,950

2. Kállai Zoltán (BHSE) 13,650

3. Dudás Norbert (FTC Ybl Tervező) 12,900



gyűrű:

1. Dudás 13,500

2. Földes 12,250

3. Csorvási Soma (BHSE) 12,000



nők:

ugrás:

1. Dévai Boglárka (Szombathelyi SI) 13,150

2. Sági Inez (KSI SE) 12,300

3. Tömböl Boglárka (Szombathelyi SI) 11,900



felemáskorlát:

1. Kovács Zsófia (Dunaferr SE) 14,100

2. Al-Salty Dália (Józsefvárosi TE) 12,300

3. Dévai 12,100