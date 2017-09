Sport

Cselgáncs-vb - Bor negyeddöntős, Ohát és Kárpáti befejezte

Bor Barna a negyeddöntőbe jutott, Ohát Zalán és Kárpáti Emese viszont befejezte szereplését a budapesti cselgáncs-világbajnokság szombati versenynapján. 2017.09.02 13:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A győztes Bor Barna (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A vb-második Bor a +100 kilogrammosoknál második mérkőzésén a 21 éves román Mircea Croitoruval szállt szembe a nyolcaddöntőben, aki eddig csak korosztályos szinten bizonyított. A 30 esztendős paksi dzsúdós 1 perc 13 másodperc elteltével vetett véget a meccsnek, amikor befogta ellenfele karját, és egy válldobással földre vitte - ezért vazaarit kapott -, majd rögtön le is szorította. Mivel a román nem tudott kiszabadulni, Bor ippongyőzelemmel jutott a nyolc közé. Ott, még ha ki is kap a grúz Adam Okruasvilitől, a vigaszágon ott lesz a délutáni programban.



A +78 kilós Kárpáti nem talált fogást az öt Grand Prix- és Grand Slam-érmet gyűjtött holland Tessie Savelkoulson, így sorra kapta az intéseket. A találkozó a harmadik percben ért véget, amikor a bíró harmadszor is figyelmeztette az elfáradó KSI-dzsúdóst, s ez már a leléptetést jelentette.



A 21 éves Ohát - aki a sérült Fogasy Gergő helyére ugrott be - két szenzációs ippongyőzelem után a 100 kilós kategória egyik favoritját, a négy vb-éremmel rendelkező és kétszeres Európa-bajnok Kirill Gyenyiszovot kapta ellenfélnek a 16 között. Az orosz a meccs derkán már két vazaarinál tartott, majd bő két perc elteltével egy belső combdobásra kapott ipponnal fejezte be a találkozót.



A ceglédi versenyző boldogan tekintett vissza első felnőtt vb-jének három mérkőzésére.



"Mindent kihoztam magamból, az első két meccset ipponnal nyertem. Az orosz viszont egy tapasztalt, klasszis dzsúdós, tőle nem szégyen kikapni" - mondta az MTI-nek. Hozzátette, örök élmény marad számára, hogy hazai vb-n szerepelhetett, amely remélhetőleg nagy lökést ad a pályafutásának.