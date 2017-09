Siker

Cselgáncs-vb - Bor, Ohát és Kárpáti nyert

Ohát Zalán (kékben) és az ausztrál David Russell ellen (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A hétfő óta tartó vb során először fordult elő, hogy a három tatamin egyszerre küzdöttek magyarok a Papp László Arénában, és érdekes módon mindhárom találkozó leléptetéssel ért véget. A vb-második Bor a +100 kilogrammosoknál a Puerto Ricó-i Rafael Ferrerrel küzdött, aki teljesen indiszponáltan mozgott, így a bíró az utolsó percben kiosztotta harmadik figyelmeztetését is, ami egyben a leléptetést jelentette. A 30 éves paksi dzsúdósra a nyolcaddöntőben a román Mircea Croitoru vár.



A kettes szőnyegen a +78 kilós Szigetvári bő két és fél percig tusakodott eredménytelenül a kínai Ju Szunggal, ekkor megkapta harmadik intését, így a bajai versenyző nem jutott tovább. Mellette súlycsoporttársa, Kárpáti küzdött a litván Sandra Jablonskytével, s 2-2 intésnél a balti ellenfél továbbra is passzívabb volt, a KSI 21 éves versenyzője került a 16 közé.



A 21 éves Ohát - aki a sérült Fogasy Gergő helyére ugrott be - a 64 között a komolyabb nemzetközi eredmény nélkül álló ausztrál David Russell-lel került szembe. A találkozó másfél percig tartott, amikor a ceglédi versenyző egy szép horogdobásra ippont kapott. Az U23-as Eb-ötödik Ohát következő ellenfele a szintén fiatal tadzsik Sakarmamad Mirmamadov lesz.



A szombati ötödik magyar, Cirjenics Miklós (100) később kezdi meg szereplését.