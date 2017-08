Állati

Valaki benyugtatózta a magyar díjugrató lovát

Hugyecz Mariann szerint egy csapattársuk nyugtatózhatta be a magyar válogatott két lovát a múlt heti göteborgi díjugrató Európa-bajnokság előtt két héttel. 2017.08.30 19:23 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hugyecz szerdán a saját közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be róla, hogy két héttel a svédországi kontinensviadal előtt, a pozsonyi világkupa-versenyen egy honfitársukat rajtakapták, amikor kijött egyik lovuk, Timpex Bölcsész bokszából éjszaka. Az állat rosszul lett, ahogyan másnap az ő lova, Chacco Boy is, így egyikük sem tudott rajthoz állni.



Kedden megkapták a Nemzetközi Lovas Szövetség által levett vérminta eredményét, ami pozitív lett nyugtatószerre. Mint hangsúlyozta, erős nyugtatóról van szó, ami hosszú ideig hathat a lovak idegrendszerére, ennek tulajdonítja, hogy még Göteborgban is dühöt, feszültséget, idegességet érzett rajta, és kontrollálhatatlanná vált Chacco Boy.



"Abszolút ellenem fordították. A lovam és az én biztonságom érdekében döntöttem úgy, hogy feladom a versenyt" - magyarázta.

MTI Fotó: Illyés Tibor

Az egyik legeredményesebb magyar díjugratónak számító Hugyecz nem nevezte meg pontosan, csak egy keresztnévvel sejttette, kit vádol az esettel kapcsolatban.



Igen, László, mondtad nekünk, hogy nem fogunk mosolyogni Göteborgban. Hát, nem is mosolyogtunk. Kitört egy darab a szívünkből, de túl fogjuk tenni magunkat rajta, és tovább küzdünk.



Ez egy hétvége volt az életünkből és az egész évből, viszont neked a következményekkel egész életedben együtt kell élned" - közölte Hugyecz Mariann.



A magyar indulók közül Krucsó Szabolcs a 43., Horváth Balázs az 53., ifjabb Szabó Gábor - az ő lova Timpex Bölcsész - a 70., míg Hugyecz a 79. lett a göteborgi Európa-bajnokságon. A magyar csapat a 17., utolsó helyen zárt.



A Magyar Lovassport Szövetség főtitkára, Stróbl Dorottya az MTI megkeresésére megerősítette, hogy a pozsonyi versenyen, a nagydíj versenyszámot megelőző estén egy szemtanú látta, hogy az egyik, Magyarországot képviselő lovas kijön csapattársa lovának bokszából.



"A ló tulajdonosát és lovasát azonnal értesítették, akik a helyszínre sietve a lovon levertség és rosszullét tüneteit fedezték fel. Másnapra az érintett ló és Hugyecz Mariann lova is bágyadtságot és levertséget mutatott, ezért a vasárnapi versenyszámban egyik sem állt rajthoz. A helyszínen, a versenybíróság elnökével való konzultáció után a nemzetközi szövetség (FEI) állatorvosa vérmintát vett, aminek hivatalos úton kérte a vizsgálatát. A szlovák hatóság nyomozást indított az ügyben" - részletezte írásban küldött reakciójában a sportvezető.



Hozzátette, a Magyar Lovassport Szövetség a szabályzataiban leírtak alapján megtette a lehetséges intézkedéseket. Augusztus 9-én fegyelmi eljárást indított a feltételezett elkövető ellen, az elnökség pedig augusztus 10-ei határozatában felfüggesztette az illető nemzetközi versenyzői engedélyét.



A FEI a göteborgi Európa-bajnokság után hozta nyilvánosságra a lovakból vett minta eredményeit, ami mindkét állat esetében pozitív lett.



Stróbl Dorottya szerint a magyar lovassportban hasonló eset eddig nem fordult elő, mert "a magasabb szintű nemzetközi versenyeken kamerarendszer védi a lovak biztonságát".