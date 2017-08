Triatlon

Születésnapján nyerte meg Szőnyi Ferenc a svájci tízszeres Ironmant

A világbajnok sportoló szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az ultratiatlon királykategóriájának számító Swissultrán a győzelem mellett az is fantasztikus élmény volt a számára, hogy éppen az 53. születésnapján ért be a célba.

A világbajnok sportoló szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az ultratiatlon királykategóriájának számító Swissultrán a győzelem mellett az is fantasztikus élmény volt a számára, hogy éppen az 53. születésnapján ért be a célba. Hozzátette: a Buchs városában augusztus 16-án kezdődött és hivatalosan egészen augusztus 31-én hajnali 3 óráig tartó viadalt 213 óra, vagyis közel kilenc nap alatt sikerült teljesítenie.



"Az úszás után a hatodik, a kerékpározást követően a második helyen álltam" - elevenítette fel a részleteket a korábban világrekordot is felállító, civilben ingatlan befektetési vállalkozóként dolgozó komáromi sportoló. Eredménye értékét növeli, hogy két hónappal ezelőtt a Himalájában, átlagosan 5000 méteres tengerszint feletti magasságon a világon elsőként csinálta végig, és ezzel megnyerte a Hell Ultra elnevezésű 480 kilométeres futóversenyt.



Buchsban az első hely és a világcsúcs volt a célja, de a rekord végül elmaradt a rendkívül rossz időjárási viszonyok miatt. Az indulók napokig viharban kerékpároztak, a versenybírók két alkalommal összesen 2,5 órára meg is szakították a versenyt.



Az aranyérem azonban így is a nyakába kerülhet, mert annak ellenére, hogy Szőnyi és csapata már öt napja hazaért Svájcból, csütörtökön reggel visszautaznak Buchsba, ahol aznap 13 órákor tartják az eredményhirdetést.



Szőnyi Ferenc a 40-es éveihez közeledvén kezdett sportolni, s hamar rájött, hogy főleg hosszútávfutásban, és hosszabb kerékpártávokon tud kiemelkedően jól teljesíteni. A 2008-as első dupla Ironman versenye előtt egy hónappal még úszni is alig tudott, szinte teljesen ismeretlen volt a hazai mezőnyben, de a sportág megdöbbenésére még abban az évben harmadikként ért célba a Mexikóban megrendezett 10-szeres Ironman versenyen.



A következő évben több külföldi Ironmanen is dobogóközelbe került, majd 2010-ben már a hússzoros Ironmanen lett világbajnok, 2013-ban pedig harminc napon át harmincszor teljesítette az Ironmant és lett vb-ezüstérmes.