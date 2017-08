Póló

Ötödik lett a férfi vízilabda-válogatott az Universiadén

Az ötödik helyen végzett a magyar férfi vízilabda-válogatott a tajvani Universiadén, miután a szerdai helyosztón hat góllal legyőzte Japán csapatát.

A magyar együttes második negyedbeli gólerős játékának köszönhetően nyert biztosan, a csapatból három játékos - Angyal Dániel, Kovács Péter, Német Toni - is három gólt szerzett.

"Olyan japán válogatottal játszottunk, amely kilenc játékost hozott el a budapesti világbajnokságon szereplő csapatából. Fontosnak tartottuk ezt a mérkőzést, nagyon jól felkészültünk, és öröm volt nézni, ahogy a fiúk megvalósították azt, amit elterveztünk.Csak a nagyon erős szerb csapattól kaptunk ki. Számomra olyan, mintha ezek a fiúk itt érmesek lettek volna. Úgy gondolom, nem volt hiábavaló, hogy itt voltunk" - nyilatkozott a magyar szövetség honlapjának Märcz Tamás. Hozzátette: csapatának egyik meghatározó játékosa, Jansik Szilárd sérülése miatt ezúttal nem játszhatott, ennek ellenére is remekül játszott a csapat.

A magyarok a torna csoportkörében legyőzték Kanadát, majd a Dél-afrikai Köztársaságot, a helyosztókon pedig a Koreai Köztársaságot, Nagy-Britanniát és Japánt. Szerbiától viszont kétszer - előbb a csoportban, majd a negyeddöntőben - is kikaptak.

A férfi vízilabda-válogatott volt az utolsó érdekeltség az egyetemisták és főiskolások tajpeji multisport-eseményén, melyen a magyar küldöttség öt arannyal, öt ezüsttel és négy bronzzal a 14. helyen zárt az éremtáblázaton.