Mayweather TKO-val nyerte az évezred bokszmeccsét

Fotó: Getty

A nagy összecsapás miatt csurig megtelt a Las Vegas-i T-Mobile Arena. A nemzeti himnuszok után először Conor McGregor MMA-világbajnok vonult a szorítóba ír zászlóval a nyakában. Floyd Mayweather Jr. belépője jóval látványosabb volt, ő símaszkban lépett a ringbe.



A kötelező bemutatások és szabályismertetés után végre elkezdődött az évezred bokszmeccse.



Az első menet McGregoré lett, többször eltalálta amerikai ellenfelét.



A második menetben továbbra is McGregor lépett fel agresszorként, Mayweather lassan kezdett, nem találta az ütőtávolságot. Ez a kör is az íré lett.



A harmadik menetben is a ketrecharcos uralta a meccset, egyértelmű fölényben volt.



A negyedik menetben Mayweather kezdett már kissé magára találni, az ír ugyanakkor fáradni látszott. Egy-egy találat becsúszott mindkét oldalon. Ez a menet McGregoré lett.



Az ötödik menetben Mayweather végre magára talált. Ismét ő volt fölényben.



A hatodik menetben már egyértelműen Mayweather nézett ki jobban. Döntetlenre álltak a meccs felénél.



A hetedik menetben jól tartotta magát az ír, ám Mayweather remekül bokszolt, csak egy KO segíthetett volna ellenfelén.



Sok-sok kifordulást és ölelgetést hozott a nyolcadik menet. Mayweather nagy nyomás alatt tartotta ellenfelét.



Mayweather már a kilencedik menetben megpróbálta kivégezni az ellenfelét, ám az ír akkor még állta a sarat. Látszólag már nagyon a végét járta.



A tizedik menetben tovább nyomult az amerikai és végült TKO! A győztes: Floyd Mayweather Jr.