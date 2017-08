Sport

Kammerer 39 évesen is világbajnoki döntős

A háromszoros olimpiai bajnok kajakos márciusban töltötte be a 39. életévét. Racicében az 1000 méteres férfi kajaknégyes tagjaként készülhet a döntőre. 2017.08.25 12:48 ma.hu

Fotó: MTI

Kammerer Zoltán március 10-én töltötte be a 39. életévét, de ennek ellenére nem lankad. Háromszoros olimpiai bajnok kajakos péntek délelőtt a csehországi Racicében állt helyt. Az 1000 méteres férfi kajaknégyes tagjaként remek futamgyőzelemmel mutatkozott be és már készülhet a vasárnapi döntőre.

Az előfutamukban rajthoz állt hat hajó közül három juthatott egyenes ágon tovább, de igazi harc csak a második és harmadik helyért folyt, a Kammerer, Tóth Dávid, Ceiner Benjámin, Pauman Dánielösszeállítású magyar egység ugyanis rajt-cél győzelmet aratott, ráadásul hatalmas előnnyel ért célba.

A kajak-kenu válogatott korelnöke több szempontból is jubilál, mivel éppen 20 éve indult első felnőtt világbajnokságán, és ez pályafutása 15. vb-je. Emellett 18 Eb-n és öt olimpián is vízre szállt.

"Húsz éve debütáltam, s szinte napra pontosan húsz éve nyertem első világbajnoki aranyérmemet. A kanadai Dartmouth-ban Storcz Botonddal, Vereckei Ákossal Hegedűs Róberttel K-4 500 méteren lettünk elsők. Azóta kicsit kicserélődött a mezőny. Elégedett vagyok az előfutamban lapátolt idejővel (2:56.489 perc), de ennél tudunk jobbat is, s ha a döntőben sikerül ezt kihoznunk magunkból, akkor a fináléban jó esélyünk van egy éremre" - mondta az MTI-nek a kajakos. Arra a kérdésre, hogy mi a titka, és gondolta volna-e húsz évvel ezelőtt, hogy 2017-ben még mindig a világ élvonalához tartozik majd, Kammerer azt válaszolta, hogy nagyon szereti azt, amit csinál, nagyon szeret kajakozni.

"Ha valaki ezt mondja húsz éve, biztosan nem hiszem el. Szoktunk is viccelődni a csapat fiatalabb tagjaival, hiszen például Mozgi Milán még csak édesanyja pocakjában volt, amikor én már vb-t nyertem. Egyszerűen nem találok olyan okot, amiért ne csinálnám. Persze húsz éve még hosszabb távra terveztem, aztán tíz éve elkezdtem évről évre gondolkodni, ma pedig már napi kihívásokat keresek. De nem érzem magam rosszabbul, mint tíz éve, akkor miért ne csinálnám?" - fogalmazott a klasszis sportoló, aki vb-ken eddig három aranyat, öt ezüstöt és hat bronzot szerzett.

A vb pénteki versenynapjának délelőttjén még 11 magyar egység lesz érdekelt az előfutamokban.

Fotó: MTI

