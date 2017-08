Úszás

Rövidpályás úszó vk - Sjöström vezet Hosszú előtt

A három állomás alkotta európai szakasz zárultával a svéd Sarah Sjöström vezet az ötszörös győztes Hosszú Katinka előtt az úszók rövidpályás világkupájának összetett pontversenyében. 2017.08.14 11:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA hétfői hírlevelének adatai szerint Sjöström a moszkvai, a berlini és az eindhoveni viadalokat követően kilencven pontos előnnyel várhatja a folytatást a 25 méteres medencében zajló pénzdíjas sorozatban, amelynek következő versenye - az ázsiai szakasz nyitányaként - Hongkongban lesz szeptember 30.-án és október elsején.



A svéd úszó a vezető pozíciót főképpen annak köszönheti, hogy a múlt heti, hollandiai megméretésen 100 és 200 méter gyorson is világcsúcsot ért el. Ráadásul - mivel a világrekordot külön is honorálja a FINA, darabját 10 ezer dollárral - a pénzgyűjtésben is jobban áll Sjöström, aki 104 500 dollárral első a 61 ezer dollárnál tartó Hosszú előtt.



A hétszeres nagymedencés világbajnok magyar Berlinben szintén világcsúcsot állított fel, 100 méter vegyesen saját 56.67-es idejét módosítva 56.51 másodpercre. Eindhovenben ugyanakkor egyik rekordját (400 méter vegyes elragadták tőle: a spanyol Mireia Belmonte 4:18.94 perc alatt ért célba a mögötte második Hosszú előtt, aki az előző "leget" 4:19.46 perccel tartotta 2015. december 2. óta.



A női pontverseny élcsoportja:

1. Sarah Sjöström 266 pont

2. Hosszú Katinka 176

3. Ranomi Kromodwidjojo (holland) és Mireia Belmonte (spanyol) 122-122



Sorrend a pénzdíjak alapján:

1. Sjöström 104 500 dollár

2. Hosszú 61 000

3. Kromowidjojo 50 950

4. Belmonte 40 000



A férfiaknál a 159 pontos dél-afrikai Chad le Clos vezet két orosz, az egyformán 93 pontos Kirill Prigoda és az összetett pontverseny tavalyi nyertese, Vlagyimir Morozov előtt.



Ez a sorrend a pénzdíjak tekintetében is: Le Clos eddigi keresménye 63 800, Prigodáé 44 250, Morozové pedig 40 900 dollár.



A vk további programja:

szeptember 30.-október 1.: Hongkong

október 4-5.: Doha november 10-11.: Peking

november 14-15.: Tokió

november 18-19.: Szingapúr