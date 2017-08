Egy egész stadion ünnepelte a pályára szaladó cicát

Kedves közjáték zavarta meg a magyar idő szerint csütörtök hajnalban kezdődő St. Louis Cardinals - Kansas City Royals baseball-meccset. Az eredményjelzőn 5-4 állt, amikor egy apró termetű cica szaladt be a pályára, majd a gyepen keresztülrohanva egyenesen Lorenzo Cain felé indult - talán egy kis simogatásért.

A cica elinalt a mosolyogva rágózó játékos mellett, de lefülelte őt az egyik pályamunkás, miközben a közönség ordítva drukkolt - a cicának. Végül fogságba esett a macska és bár szó szerint foggal-körömmel küzdött a kiszabadulásért, el kellett hagynia a pályát a közönség üdvrivalgása közepette.

All this cat wanted was a little love from LoCain. Instead, he got escorted off the field. #Royals pic.twitter.com/r2QvHmdaRq