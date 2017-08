Londoni atlétikai vb

A kizárt atléta szerint szabotálták az indulását

Fotó: AFP

Isaac Makwala nem tudja magát túltenni azon, hogy a londoni atlétikai világbajnokságon betegség miatt nem engedték elindulni a férfi 400 méteres síkfutás döntőjében.

A botswanai futó a címvédő, és végül fölényesen nyerő Wayde van Niekerk első számú kihívójának számított, ám ő is az egyik áldozata volt a több versenyzőt is érintő ételmérgezésnek.

"Egyáltalán nem hallgattak meg, csak azt mondták, hogy nem futhatok, mert beteg vagyok. Néha azt gondolom, hogy ez szabotázs volt" - nyilatkozta elkeseredetten a 30 éves futó.

Makwala a 200 méter hétfői előfutamai előtt lett rosszul, ám kedden, 400-on futni akart, és ki is ment a stadionba. Azonban nem engedték rajthoz állni, visszaküldték a szállodába, mert a brit egészségügyi rendelkezések szerint a fertőzés miatt 48 órás karanténban kell lennie.

"Elgondolkodtam azon, hogy akkor engedtek-e volna futni, ha brit lennék?" - tette fel a kérdést az afrikai atléta.

A világcsúcstartó, olimpiai bajnok dél-afrikai Van Niekerk - aki nagyon simán nyerte meg az egykörös táv döntőjét - együttérzéséről biztosította Makwalát.

"Szerettem volna, ha megkapja az esélyt. Úgy gondolom, nagyon jó munkát végzett az elmúlt időszakban"- mondta az immár kétszeres világbajnok futó.