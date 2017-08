Tragédia

Az MLSZ kivizsgálta az elhunyt játékvezető ügyét - ez lett az eredmény

A Magyar Labdarúgó Szövetség kivizsgálta a pénteken, teszt közben elhunyt Komlósi Lajos ügyét és arra jutott, hogy a Játékvezetői Bizottság (JB) az elvárható alapossággal és körültekintéssel szervezte meg, és bonyolította le a programot. 2017.08.08 17:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Múlt hét pénteken rendezték meg a Borsod megyei I-II-III-as játékvezetők fizikai tesztjét az új szezon előtt. A hatalmas hőségben az 54 éves Komlósi Lajos nem bírta a futást, rosszul lett, összeesett és életét vesztette.



A Magyar Labdarúgó Szövetség kivizsgálta az ügyet, az eredményt pedig közzé is tette a hivatalos oldalán.



Az MLSZ a BAZ Megyei Igazgatóságtól kért tájékoztatást, amely alapján megállapította, hogy a helyi Játékvezetői Bizottság (JB) az elvárható alapossággal és körültekintéssel szervezte meg, és bonyolította le a szakmai programot.



A JB még a nyár elején szervezte le a tábort, amin összesen 117 játékvezető vett részt, mindannyian rendelkeztek biztosítással és érvényes sportorvosi engedéllyel. Komlósi Lajos is, aki a tavaszi szezont egy térdműtét miatt kihagyta.



A felmérések reggel fél nyolckor, 22 fokban kezdődtek el, az utolsó csoport fél tizenkettőtől, 33 fokban futott. Ebben vett részt Komlósi Lajos is.



„A szervezők minden futam előtt szóban felhívták valamennyi résztvevő figyelmét arra, hogy a melegre való tekintettel vagy bármely más egészségügyi okból lehetősége van elhalasztani vagy megszakítani a tesztet, és egy későbbi időpontban teljesíteni a távot” - áll az MLSZ közleményében, amelyben leírják, hogy egy valaki le is mondta a tesztet, egy másikuk pedig megszakította futását.



„Komlósi Lajos, az előírt teszt utolsó fázisában a futását megszakította, térdfájdalomra hivatkozva. Őt a jelen lévő egészségügyi személyzet azonnal ellátásban részesítette, azonban állapota rohamosan romlott, és a helyszínen lévő szakemberek, illetve a kiérkező mentők minden erőfeszítésük ellenére sem tudták az életét megmenteni” - írja a szövetség.



Az MLSZ az egész magyar labdarúgó közösség nevében együttérzését és részvétét fejezi ki a sportember családjának, barátainak, kollégáinak és Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi sportszerető polgárának.