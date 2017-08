Siker!!!

Rövidpályás úszó vk - Hosszú Katinka világcsúccsal nyert 100 méter vegyesen

Hosszú Katinka 56.51 másodperces világcsúccsal nyert 100 méter vegyesen az úszók Berlinben zajló rövidpályás világkupájának hétfői napján.



A háromszoros olimpiai bajnok magyar klasszis önmaga 2015 decemberében felállított 56.67 másodperces idejét döntötte meg.



A hétszeres nagymedencés világbajnok magyar sztár a világcsúcsért 10 ezer dolláros bónuszt kap.



Kevesebb, mint tíz perccel később már a 200 méter hát döntőjében kellett vízbe ugrania Hosszúnak, de itt sem talált legyőzőre, igaz, rendkívül szoros csatában 2:00.37 perces idővel, 28 századdal előzte meg az ausztrál Emily Seebohmot. Pillangóúszásban is Hosszú állhatott a dobogó felső fokára: 55.86 másodperces idővel nyerte a száz métert, több mint fél másodperccel csapott a célba az olasz Ilaria Bianchi előtt.



Kozma Dominik a 200 méteres gyorsúszás döntőjében volt érdekelt, s 1:41.03-as országos csúccsal győzött: Cseh László 2009-es 1:41.64 perces eddigi rekordját adta át a múltnak.



Világcsúcsot döntött Ranomi Kromowidjojo is: 22.93 másodperc alatt teljesítette az 50 gyorsot, ezzel Sarah Sjöström múlt szerdai 23.10-es idejét múlta felül a holland, aki Sjöström előtt jegyezte a rekordot. Érdekesség, hogy a 23 másodpercet úszott svéd is jobb volt saját moszkvai idejénél.



A világkupa-sorozat három részből áll, az első múlt szerdán Moszkvában kezdődött és szombaton Eindhovenben zárul. Szeptember végén Doha, Dubaj és Hongkong következik, november közepén pedig Pekingben, Tokióban és Szingapúrban rendeznek versenyeket. Az egyes etapok legjobbjait külön is díjazzák, valamint az összetett győztes nemenként 150 ezer dollárral gazdagodik. Egy szám győztese 1500 dollárt kap, a második 1000, a harmadik 500, a negyedik 400, az ötödik 300, a hatodik pedig 200 dollárt vihet haza.