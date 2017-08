F1

Kubica hat és fél év után újra Forma-1-es autót vezethet a Hungaroringen

Robert Kubica szerda este nemzetközi sajtótájékoztatót tart, addigra már túl lesz a nagy visszatérésen. A lengyel versenyző 2006-tól öt éven át versenyzett a Forma-1-ben, előbb BMW-vel, majd Renault-val. 2008-ban a BMW-vel negyedik lett a világbajnokságon, akkor szerezte az egyetlen F1-es futamgyőzelmét is.

F1-es karrierjének 2011 februárjában egy ralibaleset vetett véget: a Skodájával olyan szerencsétlenül csúszott ki, hogy a szalagkorlát befúródott az utastérbe, egy ideig úgy tűnt, amputálni kell majd a karját. Két orvosi csapat hét órán át műtötte, így sikerült megmenteni.

Kubica visszatért a ralihoz, majd kipróbálta a megbízhatósági versenyzést és a Formula E-t is, de egészen mostanáig nem volt reális esélye visszatérni az F1-be.

A keddi tesztnapon a Hungaroringen a Ferrari utánpótlásprogramjának pilótája, Charles Leclerc volt a leggyorsabb.