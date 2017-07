Vízilabda

Varga Dénes egy évre lemondta a válogatottságot

2017.07.31 14:16 ma.hu

Fotó: MTI

A világbajnoki ezüstérmes magyar férfi vízilabda-válogatott a horvátok ellen elveszített finálét követően két nappal egy margitszigeti szállodában adott sajtótájékoztatót Marcz Tamás és négy játékos részvételével - írja a 24.hu.

A szövetségi kapitány rövid monológjában elmondta, a vb-döntő óta nem alszik túl jól, de a világbajnokság alatt nyugodt volt, mindent rendben talált a válogatott körül."A vb fantasztikus élmény volt minden szempontból, várakozáson felül teljesített a csapat, a közvélemény és a szakma szempontjából is. Összességében egy ezüstérmet megnyert ez a csapat. Hosszú volt az út, mire odaértünk, a játékunk emelkedett, javult, egyre egységesebbek voltunk" - mondta.

Marcz Tamás gratulált az emberfelettien teljesítő játékosainak és ismételten megköszönte a szurkolók szeretetét.

Nagy Viktor arról beszélt, a felkészülés elején aláírta volna ezt az eredményt, mert - mint ahogy azt többször is kiemelte - az elsőtől nyolcadik helyig bárhol végezhettek volna, annyira erős a mezőny.

"Fantasztikus úton mentünk át, vitt a közönség szeretete minket, nagyon jó csapatként funkcionáltunk. Azért is volt nehéz számomra elveszíteni ezt a döntőt, mert miután hazajöttünk a 2013-as vb-győzelem után Barcelonában, akkor kerültem szembe azzal a ténnyel, hogy a szurkolóknak mekkora örömet okoztunk a győzelemmel. Egy országot össze tud kovácsolni egy ilyen sportesemény" - fogalmazott a kapus.

Varga Dénes sokáig hezitált a világbajnokság előtt, hogy vállalja-e a válogatottságot. A sajtótájékoztatón döntésének hátteréről beszélt."

A tavalyi szezon végétől kezdve érdekes úton mentem keresztül, míg eljutottam odáig, hogy a nyarat a válogatottal szeretném tölteni. Még ha nehéz is volt időnként akár a csapatkapitányi teendőket ellátni, akár a sérülésekkel bajlódnom, akkor sem bántam meg. És ebben még nincs az benne, hogy mekkora bravúrnak tartom az eredményt. Olyan nyáron vagyunk túl, amire nagyon szívesen emlékszem majd vissza" - fejtegette.

Jogosan vetődött fel a kérdés, hogy mi a terve a válogatottal a jövőre nézve. Elmondta, a negatív folyamat nála 2015-ben a kazanyi és bergamoi kudarccal kezdődött, majd a riói olimpián csúcsosodott ki.

"Azután nekem sokáig tartott, hogy a válogatottra teljes erőbedobással tudjak gondolni. Úgy érzem, hogy a legésszerűbb az, hogyha pihenéssel töltöm a következő nyarat, mert nem szeretnék teljesen felőrlődni. Aztán meglátjuk, vagyok-e még olyan kvalitású játékos, hogy jelentkezzek a válogatottba" - mondta Varga Dénes.